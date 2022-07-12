特斯拉回应苏州钣喷中心起火：属实，原因仍在调查中

IT之家 7 月 12 日消息，有网友称，7 月 8 日，特斯拉位于苏州的一家钣喷中心起火。据曝光的照片，该起火灾发生在晚上，伴随着滚滚黑烟飘出，墙外体已部分被黑烟覆盖，且连带烧毁了多辆车辆，其中严重的被烧得几乎只剩车架。

网传苏州钣喷中心起火图片

据《每日经济新闻》报道，特斯拉中国相关负责人称，“苏州钣喷中心确实起火了，但起火原因目前还在调查中。”此外，特斯拉官方客服则指出，目前该钣喷中心已经暂停营业，客户受影响车辆可直接对接中心工作人员。

据悉，特斯拉钣喷中心网络布局采取“授权 + 直营”模式，在国内钣喷中心主要以“授权”为主，授权钣喷中心有 148 家，覆盖 103 座城市。从去年年底开始，特斯拉在全国范围内加速布局直营钣喷业务。特斯拉直营钣喷中心内配有机修钣金车间、铝车身打磨房、高端喷烤漆房、中涂房、美容房等，并配备了特斯拉原装设备工具、资深技师团队。

IT之家了解到，特斯拉官网信息显示，截至目前，特斯拉在中国境内有 18 家直营钣喷中心，共覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、西安、武汉、重庆、南京、厦门、沈阳、郑州、济南、宁波、苏州 16 个城市，其中苏州仅有一家，位于工业园区。