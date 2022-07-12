消息称 iQOO 10 Pro 采用微云台双主摄，长焦支持 40 倍数字变焦

IT之家7 月 12 日消息，7 月 6 日，iQOO 官宣将于 7 月 19 日晚 19:30 举办新品发布会，发布 iQOO 10 和 iQOO 10 Pro 两款机型。今日，数码博主 @数码闲聊站 爆料了 iQOO 10 Pro 影像实力。

该博主称，iQOO 10 Pro 将采用 5000 万像素大底微云台双主摄，同时，该机长焦镜头也有所升级，将支持 40 倍数字变焦。机身尺寸方面，iQOO 10 Pro 三维也是重量级，结合该博主此前爆料，iQOO 10 Pro 机身厚度 9.46 毫米，重量达到了 216.2 克。

详细配置方面，iQOO 10 Pro 将采用一块 6.78 英寸 2K 分辨率 120Hz 高刷的 AMOLED 屏幕，支持 10bit 色深以及 LTPO 自适应刷新，并且采用广域超声波屏下指纹。影像方面，该机前置 1600 万像素前置镜头，后置三摄为两颗 5000 万像素镜头和一颗 1460 万像素镜头，并且该机将拥有 vivo 自研 ISP 影像芯片 V1+。性能方面，该机搭载了高通旗舰处理器骁龙 8+。最重要的是，iQOO 10 Pro 采用 10C 双电芯设计，两块 2275mAh 电池组成 4550mAh 的额定最小容量，支持 200W 快充。

对于 iQOO 10 标准版，该博主表示其升级不大，厚度控制会稍微好点。详细配置方面，iQOO 10 标准版将采用一块支持 120Hz 高刷的 6.78 英寸 FHD 分辨率 OLED 屏幕，并且支持 DC 调光。性能方面采用高通最近发布的骁龙 8+ 处理器，搭配 12GB 内存。后置主摄采用了 1/1.5 英寸大底的 5000 万像素摄像头，并且支持 120W 快充。

IT之家了解到，7 月 8 日，iQOO 官方公布了 iQOO 10 系列外观，其将提供传奇版和赛道版两个版本，前者采用经典传奇三色纹搭配全新白色有机硅皮革，后者则采用一半光滑，一半细腻的同色异构设计。