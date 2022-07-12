三星在元宇宙平台 Roblox 上发布了一款游戏，玩家可收集材料制作三星产品

IT之家7 月 12 日消息，今日，三星在元宇宙平台 Roblox 上推出了《Space Tycoon（太空大亨）》游戏，该游戏被设计成一个虚拟游乐场，玩家可以利用原材料制作三星产品。

《Space Tycoon》以外星人在三星实验室进行三星新产品研究为背景，分为了三个游戏区域：采集资源的采矿区、购买游戏物品的商店和进行产品制造的实验室。在游戏中，玩家可以利用挖掘出来的资源，制造各种三星产品，像是手机和电视等。同时，用户可以将这些产品改造成为游戏工具。例如三星折叠屏手机 Galaxy Z Flip 可以变成一辆滑板车或者一个包，Jet Bot 吸尘器可以变成悬浮滑板，三星 The Sero 电视可以变成一架直升机。

三星设计中心执行副总裁 Jinsoo Kim 称：“为了让用户体验虚拟空间的无限可能性，《Space Tycoon》被设计成一个游乐场。同时，我们希望给三星的 Z 世代客户一个平台，让他们可以用从未尝试过的方式体验三星产品。”

IT之家了解到，《Space Tycoon》将推出包括中文在内的 14 种语言，未来还将增加用户交流、分享和参加派对的功能。此外，三星将在 YouMake 活动中举办《Space Tycoon》在线活动，该活动侧重于收集三星产品并着色。