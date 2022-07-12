哥伦比亚 iPhone 12/13 5G 手机被判禁售，苹果首次向爱立信发起标准必要专利侵权索赔诉讼

IT之家 7 月 12 日消息，当第一个 iPhone 销售禁令在哥伦比亚生效时，苹果、爱立信的专利战跃上了新台阶。现在，苹果似乎准备申请禁止进口和销售爱立信产品的禁令。

此举将意味着苹果公司在法律上采取新的行动，这得益于其在 2019 年斥资 10 亿美元收购英特尔的调制解调器业务……

背景

爱立信指控苹果侵犯了其在当前 iPhone 13 中使用的 5G 芯片的专利。苹果过去曾为使用专利技术支付特许权使用费，但在许可证到期时未能续签。据悉，在早些时候就 2G、3G 和 4G 专利技术达成协议后，苹果希望就 5G 许可证谈判达成更好的协议。

去年 12 月，苹果公司起诉爱立信，声称这家瑞典公司违反了 FRAND 条款时，局面变得激烈起来。国际法要求标准必要专利（SEP：没有它就不可能制造智能手机的技术）以公平、合理和非歧视性的条款为条件。换句话说，苹果声称爱立信对授权专利许可收取了过高的费用。

爱立信反过来指责苹果，在两个方面强行发起不必要的诉讼浪费了法庭资源。苹果对爱立信提起其他的专利侵权索赔来进行反击。

苹果拒绝付费来向爱立信施加压力，而爱立信则希望通过在多个国家 / 地区禁止进口和销售 iPhone 来回报苹果。这家瑞典公司在哥伦比亚首次实现了 iPhone 禁售令。

苹果针对爱立信首次发起 SEP 侵权诉讼

苹果此前对爱立信提起了几起专利侵权反诉，但从未针对标准必要专利 (SEP) 提起专利侵权诉讼，这可能是因为此前苹果的研发工作没有涉及到这些。

但在 2019 年收购英特尔调制解调器业务后，苹果拥有了一些标准必要专利，而 Foss Patents 报道称，苹果公司首次就标准必要专利提出了专利侵权索赔。

“爱立信诉苹果 5G 专利纠纷中的“第一次”越来越多。哥伦比亚有史以来第一个标准必要专利 (SEP) 判决（爱立信正执行一项 5G 禁令，而苹果极力试图阻止该禁令）；有史以来第一个针对反诉讼损害赔偿令的“紧急动议”；现在是苹果公司提起第一个 SEP 诉讼。此前苹果都是 SEP 诉讼的接受方。”

有问题的专利适用于 4G / LTE 技术。

Florian Mueller 表示，虽然目前尚不清楚苹果是否正在寻求禁止爱立信 4G / LTE 产品的进口和销售，但苹果选择的法院提供了巨大的线索。