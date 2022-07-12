互联网健身平台 Peloton 宣布停止生产自行车和跑步机：将外包硬件，专注于内容

新浪科技讯 北京时间 7 月 12 日晚间消息，据报道，美国互联网健身平台、运动器材制造商 Peloton 今日宣布，将停止生产自行车和跑步机，转而将生产任务交给合作伙伴，以简化运营并降低成本。

Peloton CEO 巴里・麦卡锡（Barry McCarthy）称：“我们相信，这一举措和其他举措，将使我们能够继续减轻业务的现金负担，并提高我们的灵活性。”

Peloton 曾是疫情期间的宠儿，但随着疫情的好转，政府放松相关限制后，Peloton 的库存开始膨胀，许多用户纷纷取消订阅，导致 Peloton 的业务一落千丈。

今日盘前交易中，Peloton 股价一度下跌 1.8%，但随后又逆势上涨 1.4%。原因是 Peloton 宣布，将延长与中国台湾 Rexon Industrial（力山工业股份有限公司）的合作伙伴关系，后者将成为 Peloton 硬件产品的主要制造商。

今年早些时候，迫于一家激进投资者的压力，Peloton 更换了 CEO，并宣布了降价和大规模裁员等措施。Peloton CEO 麦卡锡今年 5 月曾警告称，公司资本匮乏，库存增加，成本上涨，可能导致截至 6 月底的季度出现巨额亏损。

与此同时，Peloton 今日还表示，将暂停 Tonic 健身设施的运营，直至今年年底。Peloton 于 2019 年 10 月收购了 Tonic。

麦卡锡今年 2 月就曾表示，Peloton 将把重点放在内容上。他说，Peloton 的魔力在于它的数字屏幕，而不是联网的自行车或跑步机。扩大数字社区，强化内容，可以使 Peloton 成为“一项增长非常迅速、利润率非常高的业务”。

麦卡锡还强调，Peloton 是“一家联网的健身公司，而不是一家自行车公司”。