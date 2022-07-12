终于来了，首批蓝牙 Bluetooth LE Audio 兼容设备年内开始上市

IT之家 7 月 12 日消息，Bluetooth LE Audio 规范于 2020 年初宣布，Bluetooth SIG 组织原本希望兼容设备能在当年年底之前发布。但是，由于新冠疫情出现，Bluetooth LE Audio 推出计划延迟。

据外媒 The Verge 最新消息，Bluetooth SIG 组织表示，第一批 Bluetooth LE Audio 兼容产品应该在今年年底之前开始上市。

据报道，蓝牙 SIG 首席执行官 Mark Powell 表示：“对于蓝牙 SIG 成员社区来说，今天是值得骄傲的一天，我们的成员克服了过去几年面临的诸多挑战，完成了蓝牙 SIG 历史上最大的规范开发项目，Bluetooth LE Audio 扩展了无线音频市场的可能性。”

IT之家了解到，Bluetooth LE Audio 新一代蓝牙音频技术标准，不仅能提升标准蓝牙音频性能，还有多种全新应用案例。其最主要的特征是包含一个高质量、高能效的全新 LC3 音频编解码器。

LC3 编码器通过低功耗同步通道（LE Isochronous Channels）进行数据传输，并利用新的中间件提供和控制音频内容。对于消费者来说，LE Audio 技术能够更节能，可以支持更小的蓝牙音频设备，延长续航时间，并与现有 aptX 协议相兼容。LE Audio 可实现音频收听、视频播放、语音 / 视频通话和智能语音助手控制。其汇总多串流音频功能和广播音频功能，可让用户与多个设备共享音频，分享到多个蓝牙音箱或耳机上。此外，基于位置的音频共享功能可以让团体参观者在博物馆、美术馆等公共场所收听共享蓝牙音频讲解。这项功能也可用于会议中心。