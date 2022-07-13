美股收跌，微软跌逾 4%，法拉第未来涨近 5%，51Talk 大涨 33.06%

北京时间 7 月 13 日消息，分析师预期美国 6 月份 CPI 增幅将由 5 月份的 8.6% 攀升至 8.8%，近期中国数个城市出现疫情，打压美股走低。截至收盘，道指跌 192.51 点，跌幅为 0.62%，报收 30981.33 点；标普 500 指数跌 35.63 点，跌幅为 0.92%，报收 3818.8 点；纳指跌 107.87 点，跌幅为 0.95%，报收 11264.73 点。

中概股中主要科技股涨跌互现，51Talk 报收 1.61 美元，涨幅达 33.06%。

美国主要科技巨头多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 小鹏汽车旗下小鹏机器人融资逾 1 亿美元

小鹏汽车旗下小鹏机器人昨晚披露，已与一个投资者财团签定正式协议，在 A 轮融资中融资逾 1 亿美元。小鹏机器人 A 轮融资的领投投资者是 IDG Capital，小鹏汽车等跟投。小鹏汽车称，小鹏机器人 A 轮融资是中国仿生机器人领域过去 2 年金额最高的一起融资交易。

▲ 小鹏机器人首款产品是一款四足机器人

A 轮融资将使小鹏机器人能进一步强化在机器人软硬件、人才招聘方面的投资，加速产品开发和迭代。小鹏机器人创办于 2016 年，首款产品是一款四足机器人，具有卓越的自主导航能力，动作灵活。IDG Capital 一名合伙人表示，家用机器人市场尚处于早期探索阶段，有巨大潜力。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 摩根士丹利：在可能的经济衰退中微软无法独善其身

摩根士丹利分析师基思・韦斯（Keith Weiss）发表投资报告，将微软目标股价由 372 美元下调至 354 美元，“与软件业同行相比，微软抵御宏观经济风险的能力更强，但并非完全免疫”。微软将面临 PC 需求大幅放缓的冲击。

▲ 摩根士丹利下调微软 2023 财年业绩预期

韦斯下调了微软 2023 财年业绩预期，调整了 Windows、Surface、游戏、LinkedIn 和搜索业务的前景。他说，最糟糕的情况下，上述业务的疲软将使微软 2023 财年每股收益减少近 1 美元，占比约 9%。韦斯还将微软 2024 财年每股收益预期下调约 1%，将“生产力和商业过程”业务 2013 财年营收预期下调约 1.2%，将“个人计算”业务营收预期下调 3.1%。韦斯对微软 6 月份财季营收和每股收益的预期分别为 522 亿美元和 2.26 美元，低于华尔街预期的 525 亿美元和 2.3 美元。

▲ 华尔街日报：Netflix 在与好莱坞洽谈广告业务事宜

当地时间星期二，《华尔街日报》援引消息人士的话刊文称，Netflix 拟与好莱坞影视公司谈判修订内容许可协议，以推出通过广告创收的影视服务。据悉，Netflix 已开始与华纳兄弟、索尼影视和环球谈判。它还需要重新谈判以往节目的许可协议。Netflix 向路透社表示，如何推出通过广告创收的影视服务的决策尚处于早期阶段，当前这只是一种猜测。

▲ Netflix：相关决策过程尚处于早期阶段

遭遇 10 年来首次用户流失并预测本季度会流失 200 万用户后，Netflix 4 月份表示在考虑推出带有广告的低价版服务。Netflix 联席 CEO 特德・萨兰多斯（Ted Sarandos）6 月早些时候曾表示，公司在与数家公司洽谈广告合作事宜。