6 月氢燃料电池汽车销量达 455 辆，环比暴涨 342%

IT之家 7 月 13 日消息，据金融界报道，数据显示，今年上半年我国氢燃料电池汽车市场高速增长，6 月产销数据再创年内新高。单月实现产量 527 辆，销量 455 辆，在 2021 年 6 月高基数下，同比依然增长 18.7％、67.3％，环比更是大涨 117％、342％。

此外，今年 1-6 月，燃料电池汽车产量已超过 1500 辆，销量也接近 1400 辆。而 2021 年我国燃料电池汽车产销分别完成 1777 辆和 1586 辆，意味着今年上半年我国燃料电池汽车产销已经双双超过去年全年的 8 成，销量更是接近去年全年的 9 成。

分析认为，上半年国内燃料电池汽车产销快速增长，一方面是因为我国氢燃料电池技术日渐成熟，产业链不断完善，推动多场景应用落地；另一方面，也是最主要的，随着我国燃料电池汽车应用示范城市群的落地及相关工作的推进，各地开始加大力度发展氢能与燃料电池产业。

IT之家了解到，上个月交通运输部等四部门发布《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见，意见指出，积极发展新能源和清洁能源运输工具。依托交通强国建设试点，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点。推动新能源车辆的应用。探索甲醇、氢、氨等新型动力船舶的应用，推动液化天然气动力船舶的应用。积极推广可持续航空燃料的应用。

此外，昨日发改委、交通运输部印发《国家公路网规划》，《规划》提出，提升公路服务区服务品质，设置人性化服务设施和充换电、加氢等设施，因地制宜丰富文化、旅游、休闲等服务功能。