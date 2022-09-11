消息称 LG 新能源前高管已加入中国最大电池设备制造商，领导韩国业务

据国外媒体报道，业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备等的新能源装备制造和服务商无锡先导智能装备股份有限公司，已经聘任 LG 新能源的前高管，出任韩国业务的负责人。

先导智能聘任 LG 新能源前高管担任韩国业务负责人，是由韩国媒体率先开始报道的，他们在报道称从 2018 年开始，先导智能韩国业务负责人就一直是当地人，有三星 SDI 和 PNE 工作经历的人员此前曾担任这一职务。

从韩国媒体的报道来看，先导智能聘请的 LG 新能源前高管，是 Kwon Tae-joon，在 LG 新能源成立之前，他在 LG 化学的石油化学业务部门工作，在 LG 化学将电池业务剥离成立 LG 新能源之后，他也随之进入新公司工作。

韩国媒体在报道中还提到，Kwon Tae-joon 加入先导智能已有一段时间，在 8 月份就已开始领导先导智能在韩国的业务。

韩国媒体在报道中表示，先导智能是国内最大的电池设备制造商，得益于向当前全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代供应设备，他们的业务在近几年指数级增长。

韩国有 LG 新能源、三星 SDI 和 SK On 这三大电池制造商，他们也在扩充产能，为需求日益增长的电动汽车供应电池，对生产设备也就会有大量的需求，先导智能已在为 SK On 供应设备。