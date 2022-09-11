坚持 23 年后，他关闭了自行托管的 email，向大厂认输了

「我向互联网大厂认输了。」说这话的，是一位程序员（由于他是卷发，我们索性叫他：卷毛哥）。

卷毛哥从小热爱编程，23 年来，他一直选择自行托管 email 服务，而非使用大厂们提供的邮件服务器。

但由于 Gmail 等大型邮件服务商总是将个人 IP 归属的邮件服务器拦截或归入「垃圾邮件」中，不得已，卷毛哥关闭这项服务，并在个人博客内对大厂们举双手「投降」。

就这两天，卷毛哥的经历在 HackerNews 上引发了大面积关注：

他具体经历了什么？往下看。

据卷毛哥自述，他从 1999 年家中接入宽带开始，就一直用自行托管服务器的方式来自主配置邮件。在 DIY 过程中，他自觉学到不少，更感觉自己是互联网上的「一等公民」。

但随时间推移，卷毛哥发现绝大多数大厂邮箱服务器开始屏蔽私人住宅的 IP 地址块，于是他又切换到虚拟专用服务器（VPS）上 —— 在逐步探索中，他意识到，在自行托管服务器上使用电子邮件才是最大问题。

起初，卷毛哥也在主动寻求方法解决。鉴于大厂宣称屏蔽很多邮箱服务器 IP 地址，主要是为了防止「垃圾邮件」，卷毛哥尝试挺多解决方案 —— 包括验证域名、确保设置满足反垃圾邮件种种要求、添加大型服务商声称的所谓「干净 IP」服务器、使用 kafkaesque 请求表格以证明合法性。

他还联系了一些邮箱 IP 黑名单管理员，并向他们证明，自己管理邮箱服务器十多年来一直保持合法记录，从未发出过垃圾邮件… 甚至，卷毛哥主动地跑去询问了大型电子邮件服务商并告知自己的解决方案，对方给予了肯定，并跟他说「一切会好起来」。但他下来发现，问题一点没解决，自己的邮件还是总被屏蔽。

据卷毛哥分析，大型电子邮件服务器的确会使用过滤算法保护用户免遭侵害，但每分钟需要过滤的邮件高达百万，对巨头们来说，「判定邮件是否有害」需要支出不少算力费用 —— 为了「省事儿」，他们往往将一整块 IP 地址列入黑名单，直接屏蔽或扔进垃圾箱。

卷毛哥自己做过调查，发现不少重要邮件在传输中被大型邮件服务器提供商「吃掉」，其中包括：校友会同步的通讯录、发给医生的诊疗预约、银行发送的重要提款警报、电商交易收据…

即便你是巨头的用户，也无法自行通过 postfix 进行设置解决屏蔽问题。卷毛哥又跑去谷歌搜了下，发现自己不是个例。在相关记录中，抱怨「自己的邮件没被送达」的搜索结果多达十亿。

值得说明的是，在西方，人们相对正式的沟通及办公协作大部分通过电子邮件，而这种屏蔽行为，几乎相当于你的微信、飞书、钉钉收发的部分信息都可能被大厂抹掉一部分，除非你放弃自行托管的邮箱服务器，转而交给巨头们。

在谋求解决问题过程中，卷毛哥也看到不少经验丰富的系统管理员在网上一再劝说大家「停止自行托管电子邮件服务器」，转而使用大厂的服务并支付费用。但这一切，在卷毛哥看来非常不合理。

不仅是屏蔽本身，更在于巨头们手握大量用户，用「垃圾邮件」当幌子来扼杀竞争。除非从他们那里获取被许可的邮箱服务器 IP，否则，大量个人邮箱服务器搭了也等于白费。

在博客中，卷毛哥坦诚，自己的反（吐）击（槽）纯粹出于「固执、怨恨和激进主义」，之所以坚持，因为他看来，这是正确的做法。

他甚至给出了自己的倡议，希望能更好解决问题，思路大致如下：

1、保留反垃圾邮件的机制；

2、修改黑名单协议，把永久性拉黑，改为分配一个冷却指数来惩罚违规 IP；

3、地址黑名单不应该包括整个 IP 地址块，不然个人要为邻居的错误而背锅；

4、停止屏蔽任何邮件，这对大厂也是一笔开销；

5、提供相关法律合规证明服务，允许人们提交文书甚至支付费用证明自己所用的是合法邮件服务器。

不过上述条目还只是「建言」，从结果看，卷毛哥的邮箱早已相当于形同虚设，用他自己的说法，「用了跟没用一样」。

最终，他还是放弃了抵抗 —— 关闭了自己使用 23 年的邮件服务器，将个人 MX 记录转而指向了一家大型邮件服务器提供商。

就在卷毛哥的博文后，在 HackerNews 已经引出不少讨论。有人反对巨头们的行为，认为这就是一种「反竞争」做法：

也有人提供了解决方案：

还有人提出，最好有个自组织或平台，提倡开放，为小型服务器和个人 IP 地址争取平等待遇：

当然，也有人站反方，认为巨头们的存在是一种「必要之恶」：

那么对此，你怎么看？

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