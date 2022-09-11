中国移动研究院成立 CFITI 新型智算开放实验室，华为作为首家成员入驻

9 月 7 日，中国移动研究院成立 CFITI（CFN Innovative Test Infrastructure）新型智算开放实验室，华为作为首家成员入驻。中国移动研究院院长黄宇红、华为计算产品线总裁邓泰华等领导为实验室揭牌，中国移动通信集团有限公司副总经理高同庆、华为公司常务董事汪涛等领导共同见证揭牌，中国移动通信集团有限公司技术部总经理王晓云、中国移动信息技术中心 (公司) 总经理徐海勇、中国移动研究院副院长段晓东等领导出席。

当前算力已成为数字经济核心发展动力，为支撑全社会数智化转型，中国移动于 2021 年 11 月提出以网强算，大力发展算力网络的全新理念，旨在构建以算为中心、网为根基 ，网、云、数、智、安、边、端、链（ABCDNETS）等深度融合、提供一体化服务的新型信息基础设施。为加速算力网络创新发展，中国移动于 2022 年 7 月底正式启动算力网络创新示范网 —CFITI。CFITI 以推进构建国家算力网络大科学装置为目标方向，锚定新技术实验床、国家示范基地、产业聚合平台和新业态孵化器四大定位，形成 AB 双平面布局和“1+9+9”节点规划，开展算网基础设施、融合业务创新、前沿原创技术三条主线的新技术及新业务验证。

随着图像、视频、语音等非结构化数据规模激增，智能算力的需求呈指数级增长，AI 技术成熟落地的节奏加快，以智算为中心的算力基础设施发展迅猛，计算智能化已是大势所趋，智能算力也成为算力网络的核心组成。近年来国内涌现出一批国产 AI 芯片厂家，全国范围内已有 20 多个城市建成或正在规划建设智算中心。但是智算中心的发展仍面临着技术标准体系不统一；AI 技术栈由国外领跑，国内产品性能待提升；国内 AI 产业生态竖井式发展等问题。为解决上述问题，中国移动研究院依托算力网络创新示范网牵头成立了 CFITI 新型智算开放实验室，旨在从技术标准、评估评测、生态统一、平台赋能等多途径体系化推进国内 AI 技术和生态成熟。

华为作为国内拥有 AI 全栈产品的公司，在硬件、算子、模型和框架方面有着深厚的积累。为解决国内 AI 应用落地痛点，加强算力网络智算能力，推动国内智算产业生态繁荣，华为作为首家入驻 CFITI 新型智算开放实验室的成员，将和中国移动共同推进智算领域技术和生态成熟。

面向未来中国移动诚邀更多产业合作伙伴加入 CFITI 新型智算开放实验室，共同挖掘智算新需求，共促智算核心技术成熟，共聚智算产业生态繁荣，共推智算服务模式升级，打造算力网络新型智算基础设施，使能各行各业数智化转型升级，实现中国数字经济的高质量发展。