曝一加 11 手机将搭载骁龙 8 Gen 2 芯片：1 英寸大底缺席，主打质感和性能

日前，“科技界的春晚”——2022 苹果秋季新品发布会如期举行，带来了以 iPhone 14 系列手机为代表的多款产品，其中尤其以 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 的亮相备受瞩目，除了极具创意的灵动岛设计外，全新 A16 芯片进一步将手机的性能提高到了新的高度。而在安卓阵营这边，此前也有数码博主透露，高通将在 11 月带来全新迭代的骁龙 8 Gen 2 旗舰芯片，随后搭载该芯片的多款旗舰新机将与大家见面，其中就包括全新一代一加旗舰。

据数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，一加也将在年底推出自家的新一代年度旗舰 —— 一加 11 系列。该机将搭载全新升级的高通骁龙 8 Gen 2 芯片，不过暂时没有看到 1 英寸超级大底的版本，据此该博主推测，该机将主打质感和性能，而欧加系的这个新影像组合将要等到明年由绿厂（OPPO）的新旗舰先搭载了。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 11 系列将有望首批搭载高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，基于台积电 4nm 工艺制程打造，性能会再创新高。据此前相关爆料显示，该芯片将采用全新的“1+2+2+3”八核心架构设计，其中超大核升级为 Cortex X3，相比 Cortex X2 性能提高了 22%，大核升级为 Cortex A715，相比 Cortex A710 性能提高了 5%，能效提高了 20%，小核依旧是 Cortex A510，安兔兔突破 120 万分问题应该不大，同时能耗比也将再次降低。

据悉，全新的一加 11 系列旗舰将在年底与大家见面，将有望再次刷新安卓阵营的性能纪录，成为新的“安卓性能天花板”，更多详细信息，我们拭目以待。