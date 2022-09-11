美国和韩国探讨电动汽车补贴分歧解决方案，现代 / 起亚加速在美生产

据国外媒体报道，由于美国新出台的电动汽车补贴方案，限制到了仅在美国生产的电动汽车，这也就意味着现代汽车集团旗下现代和起亚这两大品牌的电动汽车，无法在美国获得补贴。

从外媒的报道来看，针对电动汽车补贴方案方面的分歧，美国和韩国在探讨解决方案，外媒称有望得到解决。

外媒在报道中提到，韩国贸易部长 Ahn Duk-geun，正在美国同美方相关的代表进行探讨，美国方面的代表也透露他们在尝试寻求解决方案。

在发展电动汽车的浪潮中，现代汽车集团也在大力投资，旗下现代和起亚均已推出了电动汽车。外媒在报道中就提到，现代 IONIQ 5 和起亚 EV6 这两款电动汽车，目前在美国市场都已有可观的销量，推动现代汽车集团在美国电动汽车市场的份额仅次于特斯拉。

但由于现代和起亚目前均未开始在美国生产电动汽车，美国将电动汽车补贴只给予在美国所生产的电动汽车，就会影响现代和起亚的电动汽车在美国市场的前景。

从外媒的报道来看，现代汽车集团，也在加快在美国生产电动汽车，以便能获得补贴。此前就有报道称，现代方面在考虑加快美国电动汽车工厂的建设步伐，提前到今年动工，原计划 2023 年 1 月份动工，2025 年上半年建成，建成后用于生产现代 IONIQ 7 和起亚 EV6。

而在本周，又有报道称，由于新工厂还需要一段时间才会投产，现代和起亚在考虑将美国的两座工厂，转向生产电动汽车，分别生产现代 IONIQ 5 和起亚 EV6。