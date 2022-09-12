NASA 更换登月火箭泄漏的密封件，暂定 9 月 17 日再测试燃料加注

9 月 12 日消息，美国宇航局（NASA）官员证实，该机构工程师已经于上周末更换了阿尔特弥斯 1 号（Artemis 1）月球火箭两个燃料管路上泄漏的密封件。这将为本周末进行的燃料加注测试做好准备，以检验修复工作是否奏效。

阿尔特弥斯 1 号将由 NASA 开发的巨型运载火箭“太空发射系统”(SLS) 发射，NASA 工程师已经完成了火箭尾部的密封件更换。此次修复的目的是堵住通往 SLS 火箭核心级 8 英寸管路上的氢燃料泄漏，那次泄漏迫使 NASA 取消了 9 月 3 日的发射尝试，这是阿尔特弥斯重返月球计划的首次无人试飞。

与此同时，NASA 工程师们还更换了液氢“排放线”上较小的密封件，这条管道在 8 月 29 日的发射尝试中也出现了泄漏。

随着修复工作的完成，NASA 现在正准备进行燃料加注测试，以检查 SLS 火箭的氢泄漏问题是否真的得到了解决。这项测试最早可能于美国东部时间 9 月 17 日进行，将 279 万升液氢和液氧注入 98 米高的火箭中。

NASA 官员表示：“这次演示将允许工程师在发射当天和进行下一次发射尝试之前，按照预期在低温或超冷条件下检查新的密封件。”

此前，NASA 官员说，该机构的目标是最早于 9 月 23 日再次尝试发射阿尔特弥斯 1 号。此外，9 月 27 日也被定为发射备选窗口。NASA 表示，这两次发射机会都取决于 NASA 修复情况，以及 SLS 火箭是否能通过燃料加注测试。

NASA 还需要获得美国太空军的批准，这样该机构就不必将 SLS 火箭送回组装大楼对火箭的飞行终止系统进行标准测试，该系统旨在火箭在发射过程中偏离轨道时摧毁它。

即将到来的燃料加注测试将允许 NASA 对 SLS 火箭的四个主发动机进行所谓的“启动排放测试”。这项测试旨在将发动机冷却到零下 251 摄氏度的温度，为测试超级冷冻推进剂做好准备。在最初的两次发射尝试中，NASA 没能进行这项测试。

NASA 官员写道：“我们的团队将确认泄漏已被修复，还将进行启动排放测试和预加压测试，这将验证地面和飞行硬件与软件系统是否能够执行必要的功能，以对发动机进行热调节，使其能够飞行。测试结束后，我们将评估数据以及下一次发射计划。”