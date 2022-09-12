裁员千人难解愁，美国社交巨头 Snap 走不出寒冬

9 月初，美国社交媒体公司 Snap 突然实施了一项大规模裁员超 1200 人的计划，令外界深感震惊。据称，裁员过程非常混乱，公司内部士气也极为低落，一些员工开始质疑公司高层的领导能力。

早在今年夏初，就有消息传出，Snap 将把至少 10% 的工作团队列入其绩效改进计划。被列入该计划通常预示着有可能会被裁员，但当时公司上下对此不以为意。“一切似乎都很正常，”一名员工当时如是说。

但几个月后的一天，他们就遭到裁员。Snap 首席执行官伊万・斯皮格此次共裁减了大约 20% 的员工，一些部门的裁员幅度甚至高达 40%。此外，他还裁撤了许多产品和项目。突然面对如此大的变故，许多被裁员工已濒临崩溃。观察人士也不禁对该公司的未来感到担忧。

这是首席执行官斯皮格对公司经营战略的突然转向。作为联合创始人，多年来，他在经营这家社交媒体公司时顶着巨大压力，尽量规避短期盈利要求，长期专注于公司的技术进步和实验性产品的开发。这些实验性产品包括 Pixy 无人机等。但在 8 月下旬，一切都突然发生了令人震惊的改变 —— 斯皮格放弃了他的理念，开始追求大幅削减成本和保持现金流。

在过去，Snap 的工作给人感觉比较稳定。但现在，员工们感觉就像是在为亚马逊工作，指标考核压力巨大，氛围令人窒息。

事后看来，这一切都有迹可循。在今年的美国科技股暴跌中，Snap 的股价也下跌了 75%。面对美国科技公司的招聘冻结和裁员潮，Snap 在今年早些时候仍坚称，公司不会冻结招聘，只是将脚步放缓了而已。该公司还多次表示，员工数量仍将在今年增加 10%。员工们相信了这些说辞，认为公司正在经历难关但终将顺利度过。许多人并未意识到他们将“饭碗不保”。

当二季度财务报表出来后，大家发现公司收益低于预期，终于开始有所警觉。8 月初，情势变得更加清楚。在每周例行的全体员工与斯皮格以及其他高管的电话会议上，有员工直接询问了裁员的可能性。工程部负责人杰里・亨特当时表示，很快就会有公司重组的更多消息发布给大家。有员工称，在那次会议后，斯皮格、亨特等高管基本处于隐身状态。这给员工们留下了一种感觉，这些高管不再像往常那样全情投入工作。

但 Snap 发言人声称，斯皮格整个夏天都在不知疲倦地工作，仅在 8 月份休了三天假。自 6 月初以来，他一直与团队密切合作，规划公司的裁员重组计划。有人注意到，在过去几周，一些需要高管参加的会议遭到取消，猜测有可能是为了避开员工的询问。有前员工表示，整个 8 月都感到非常紧张，领导层的隐身也极大地影响到了公司的活力。

混乱的裁员

直到 8 月 31 日，公司领导层才发布大裁员的细节以及公司今后的优先事项。当天，所有被裁员工就接到了通知。按照计划，他们需要与直接领导或者人事部门经理进行一对一谈话。一些已被谈话过的前员工称，人事经理向他们宣读了解雇通知；而在谈话前以及谈话期间，这些员工无法使用工作电脑。

此外，在解雇通知正式下达前，一些团队就已被踢出了公司的电话会议，Snap 的内部技术人员也大规模撤销了被解雇人员的公司权限。有人甚至无法登陆公司账号来走完解雇程序。“一切都糟透了，”一名前员工表示。

由于无法访问公司的电子邮件或 Slack 账号，被裁员工对此次裁员的情况了解非常有限。他们试图联系 Snap 的人事部门以了解更多情况，但未能获得任何回应。于是，他们不得不联系未被裁员工来获取更进一步的信息。这些员工感觉很屈辱，觉得在整个离职过程中未能获得应有的尊重和关怀。

在宣布裁员的第二天，斯皮格召开了一次全公司范围的会议，与会者包括那些未被裁员工。在会上，他为 Snap 的强硬立场做了辩护，说那些“怀恨在心者”错了，并试图团结现有员工。他表示，现有员工将被授予“额外”的限制性股票，以使他们的总薪酬回到他们第一次获得股票津贴时的水平。

Snap 发言人表示，公司首要任务仍然是支持那些被裁员工，并确保他们尽快获得所需信息，帮他们渡过难关。他还对公司这段时间出现的 IT 故障表达了歉意，并称公司正在进行调查，并与被裁员工随时保持沟通。

难孚众望的管理层

但员工们仍然感到愤怒和沮丧。他们认为公司的经营战略出了问题，导致过度招聘和盈利部门投入不足等问题，比如对 Snap 广告平台的投资就不足。

有员工表示，领导层的裁员决策纯粹是从节约成本来考虑，但没有考虑到公司的未来增长。另有员工表示，领导层在人员招聘方面表现的非常失策。Snap 在过去两年大量招聘员工，截至裁员前员工总数达到 6400 多人，较 2021 年初增长了 60%。但此次又突然削减 1500 多名员工，使员工数量实际上回到了一年前的水平。这么来回折腾，实在让人无语。

整个公司目前士气非常低落，有人担心这将进一步加重人员流失。据称 Snap 的经理们已被告知，他们的团队未来可能还会有 10%-20% 的人员离职，但 Snap 发言人已对此严词否认。

有人对此评论：“Snapchat 的座右铭是助人、创新和明智，但当事情开始变糟的时候，一切就都谈不上了。”

华尔街的忧虑

一向鼓励成本节约的华尔街分析师也对 Snap 的裁员力度感到意外。伯恩斯坦高级互联网分析师马克・施穆利克表示：“裁员力度不小。无论好坏，这都代表着经营战略的重大调整。”

施穆利克指出，Snap 并不是一家现金受限的公司。当初，这家公司出于各种原因建立起一些业务，但这些业务从未盈利。现在，当突然处于一个不确定的宏观经济环境时，盈利能力和现金流变得是如此重要，以致于他们不得不裁员重组。

Snap 从裁员中节约的 5 亿美元成本与该公司刚刚完成的股票回购金额相同。股票回购是公司通过减少流通股来增加股票价值的一种方式，效果相当于将资金返还给投资者。随着斯皮格承诺向现有员工提供新股权，Snap 可能很快就回到其股票稀释的起点。

施穆利克也不确定 Snap 放弃这么多产品和项目是否明智，特别是考虑到有些产品已经广受欢迎。据悉，Snap 将关闭 Pixy 迷你无人机、加速器风投基金、Snap Originals、Snap Minis 等项目。它还将关闭地图应用 Zenly 和类似 TikTok 的短视频应用 Voisey。Zenly 是 Snap 在 2017 年以 2 亿美元收购的，Voise 则是在 2020 年收购的，其收购价格未知。

▲ Pixy 迷你无人机

人们对 Zenly 的关闭感到震惊，因为这一地图业务有着巨大的增长。一位工作人员指出，Zenly 每月有 4000 万活跃用户，“很难理解为什么要关闭这款地图应用。”

Snap 的收购策略也受到了质疑。除了 Zenly 和 Voisey，Snap 在过去几年中还收购了 Wave Optics、Fit Analytics 和 Next Mind。但是，Snap 没有表现出足够的战略规划水平来整合这些产品，使其发挥作用。Snap 发言人对此回应称：“我们确实进行了一些战略性收购，并在整合这些收购方面做了大量工作。”

前路漫漫

Snap 能否顺利渡过这场危机？人们对此并不乐观。该公司目前业务重组的重点在于用户增长、收入增长和增强现实技术三大领域。其中，增强现实技术是 Snap 多年来专注发展的重点领域，包括其流行的增强现实镜头以及用于自拍和视频的涂层和特效技术等。

▲ Snap 增强现实技术

Snap 的用户数量非常庞大，而且还在不断增长。截至第二季度，日活跃用户接近 3.5 亿，这一数字甚至超过了推特日活。公司收入也仍在增长，但由于疫情导致激增的“繁荣景象”已不复存在，增速也随之放缓。

知情人士称，Snap 等公司在疫情期间大肆招聘的策略，现在看来是一个巨大的错误。过去两年，由于受疫情影响，人们被困在家，上网需求大增。与许多科技高管一样，Snap 首席执行官斯皮格将这些使用量的短期突增看作是一种长期现象，认为需要大量招人才能满足相关服务需求。

此外，随着公司收入的增长，Snap 开启了许多实验性质的项目，比如新硬件开发、时尚 AR 眼镜、地图应用和第三方应用等。这些项目是由刚离职的首席商务官杰里米・高曼和销售副总监皮特・内勒领导。疫情期间，这些项目确实取得了一定成绩，但最终，事实证明这些成功带有很大侥幸成分。

目前看来，Snap 的未来并不明确。去年秋天，Snap 的广告业务就首次受到了冲击，起因是苹果的客户隐私政策起了变化。在更新操作系统后，苹果用户可以选择不被应用程序进行以广告定位为目的的跟踪。此后，该公司的广告业务在今年 2 月份短暂恢复，但受通货膨胀、TikTok 崛起以及广告商需求减少等因素的影响，Snap 的收入增长大幅放缓。

广告商需求的减少并不主要由宏观经济形势决定，而是由 Snap 的服务以及社交广告竞争加剧这两个因素所驱动。随着 Instagram、BeReal 和 TikTok 推出自己的实时叙事功能，Snap 的服务正在失去其独特性。

随着疫情带来的激增逐渐过去，Snap 广告销售部门的领导层问题也开始浮出水面。由于苹果限制了广告定位，斯皮格转而专注于 Snap 自身的表现，开始构建甲方追踪能力和直接响应式广告平台。当初正是这种广告业务模式造就了 Facebook 和谷歌这样的广告巨头。但是，Snap 负责广告业务的高管高曼和内勒都是传统广告人，善于与广告商建立关系，但对如何改善平台性能和广告定位并不擅长。

知情人士表示，以高曼为代表的领导层令许多人感到挫折。因此，高曼和内勒的离职并非巧合，应该是斯皮格重组计划的一部分。离职后，两人都去了流媒体巨头 Netflix。

亨特已被提拔为公司的首席运营官，负责销售、广告、增长、合作伙伴关系、内容和产品等事务，同时还保持着对工程部门的监督职权。工程部门是 Snap 的最大部门，而亨特和斯皮格据说相处融洽。一位员工说，他很受人尊敬。亨特在亚马逊云部门 AWS 的多年经历也证明了他的运营能力。

不过，也有人担心，亨特是不是承担了太多的责任。但知情人士表示，随着新任 Snap 管理层的就位，斯皮格得以埋头专注于可持续发展业务。这对斯皮格来说是一个变化。他当年以科技神童的身份出道，创建了 Snap。多年来，他始终拒绝别人的收购邀约，坚持 Snap 的独立性，并将资金投资在他喜欢的大项目上。“斯皮格的性格逐渐成熟，但始终保持着非常强烈的进取心，”一位接近该公司的人士这么评价当年的他。

但是，斯皮格这次的经营思路转变是否能够拯救公司，却又是另外一回事。尽管 Snap 在增强现实领域处于领先地位，但考虑消费者对增强现实技术的接受度问题，该领域的前景并不如预期的那么灿烂光明。

Snap 第二季度营收同比增长了 8%，已有所起色。不过专家估计，Snap 要想再现 2021 年的快速增长可能还需要许多年才能实现。