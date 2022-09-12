深度开源社区公布其自研编程语言 Unilang，目前处于起步阶段

IT之家 9 月 12 日消息，有IT之家网友发现，深度开源社区之前已经在 Github 和 gitee 公布了旗下自研编程语言 ——Unilang，同时还包括相关解释器，讲解了 Unilang 文档和参考实现方式。

官方在库中的描述是“新编程语言”，是“为适应更有效和灵活开发桌面环境应用的提出的通用目的编程语言项目”，旨在更好地帮助当前桌面应用开发者，宿主环境为 MSYS2 MinGW32 和 Linux。

从 Demo 源码来看，Unilang 语言似乎不算太难。

﻿"Hello world demo."; puts "hello, world";

据介绍，深度团队由于 C / C++、ECMAScript 等最流行的一些标准化语言具有沉重的历史包袱，且不具有足够扩展语言自身的能力以兼顾其需求；Dart 等专为类似方案设计的语言在一些基本设计上的决策（如依赖全局 GC ）使之无法完全适合一些重要场景；其它的一些通用目的语言，如 Rust 和 Go ，并没有配套提出 GUI 解决方案。

因此，他们希望在能满足需求的基础上，带来一种新的语言，使它能以更深刻的方式真正地实现通用性 —— 通过减少为个别问题领域准备的原生的特设的 (ad-hoc) 特性，而以更普遍的基本特性集取而代之的方式。