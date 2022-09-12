「女孩基因突变最快 48 秒睡着」上热搜，像她这样的我国还有 70 万人，网友：给我也整一个

一个基因突变，让 23 岁女孩获得随时都能睡着的“能力”：

从关灯到睡着平均只用 2.8 分钟，最短一次只用 48 秒。

到医院检查发现，她 HLA-DQB1 的等位基因上显示突变阳性。

这条消息冲上热搜之后，网友纷纷表示太羡慕了。

但实际上这并不全是好事，犯困不分场合的特点在生活中会带来诸多不便。

热搜中的姜姜从初中开始一上课就睡觉，自己都控制不住上课睡、下课睡，甚至有时站着也会睡过去。

23 岁时，她被确诊为发作性睡病 （Narcolepsy）。

原因不明，无法根治

这种病在世界范围内均有分布，在不同国家每 10 万人中 0.2 至 600 人患病，一旦得上往往会伴随一生。

国际上一些研究表示 15 岁和 36 岁左右是患病的高峰期，但在我国情况稍有不同。

据央视新闻，我国约有 70 万名发作性睡病患者，其中儿童患者较多，超过三分之二在七八岁左右就会发病。

除了在白天站立、说话、吃东西、开车时都有可能突然睡着之外，发作性睡病患者夜间的睡眠也会被扰乱，可能经常在夜间醒来，并保持很长一段时间完全清醒。

有些患者在即将入睡或刚刚醒来时产生幻觉，包括听到不存在的声音或看到不存在的人或动物，并出现暂时的“睡眠麻痹”无法移动四肢或头部。

另外许多患者会经历猝倒 （Cataplexy），在情绪激动比如大笑或愤怒时部分肌肉无力，严重情况下可能持续数分钟。

目前医学上把伴有猝倒现象的称为 1 型发作性睡病，不伴有猝倒的称为 2 型。

热搜中的患者姜姜也有在电影院笑得太开心当场晕倒这样的经历。

发作性睡病的确切病因尚未研究清楚，医学界怀疑可能由多种因素共同引起。

其中一部分患者脑内下视丘分泌素 （Hypocretin） 水平较低，这是一种在神经细胞间传递信号的神经递质，同时调节睡眠和食欲。

一些研究表示，患上发作性睡病还会变胖。儿童刚患病时体重会增加 9 到 18 公斤，成年患者的 BMI 指数比平均值高 15%。

从遗传角度，多达 10% 的发作性睡病患者有家族病史。

超过 90% 的 1 型患者携带 HLA-DQB1*06:02 基因，约一半的 2 型患者携带此基因。

但基因并不能完全解释这种疾病，在正常人群中携带此基因的也还算常见。

发作性睡病目前虽无法根治，但有一些药物可以缓解，另外也有用基因编辑方法在小鼠实验中获得成功，直接注射下视丘分泌素的安全方法也在探索中。

看过整个故事后，有的网友表示：