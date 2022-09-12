申通快递：华中大区亏损主要系快递包裹以派件为主，有偿派送成本远高于收入

IT之家 9 月 12 日消息，针对“华中大区为什么会亏损近 3 亿”的问题，申通快递近日在投资者互动平台表示，相较于华东、华南地区，华中地区的经济、产业结构以及快递行业发展状况处于较落后的水平。

IT之家了解到，申通快递指出，华中大区亏损主要系华中地区快递包裹以派件为主，导致有偿派送成本远高于有偿派送收入，使区域整体毛利不佳。

谈及“公司定增取消”一事，申通快递称自股东大会审议通过非公开发行股票方案后，公司一直积极推动相关事项，但是由于资本市场环境以及融资时机变化等因素的影响，未能取得实质性进展。截至 2022 年 8 月 15 日前次定增方案已到期自动失效，该事项不会对公司生产经营造成重大影响。未来公司将根据自身发展战略及资金需求，制定相应多元化的融资计划。

数据显示，申通快递 7 月实现快递服务业务收入 28.87 亿元，同比增长 63.74%；完成业务量 11.95 亿票，同比增长 33.84%；快递服务单票收入 2.42 元，同比增长 22.84%。

此前，申通快递预计 2022 年上半年净利润为 1.7 亿元-2 亿元，同比增长 216.20%-236.71%，实现扭亏为盈。