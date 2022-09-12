消息称谷歌计划在印度生产 Pixel 智能手机：投标数量为 50 万至 100 万部

IT之家 9 月 12 日消息，据路透社报道，消息人士周一透露，Alphabet 谷歌正在考虑将部分 Pixel 手机的生产转移到印度地区，原因是中国地区的 COVID-19 疫情封锁、地域局势的影响等。

Alphabet 没有立即回应路透社的置评请求，谷歌已向印度制造商征求投标，以生产 50 万至 100 万部 Pixel 智能手机，相当于该设备估计年产量的 10% 至 20%。

报告补充说，谷歌公司 CEO 桑达尔・皮查伊今年早些时候预览了在印度制造的计划，但尚未做出最终决定。如果获得批准，印度的生产业务仍将需要从中国地区进口零部件。

据日经新闻报道，Alphabet 还在考虑将越南作为另一个制造基地。

该公司的主要智能手机竞争对手苹果公司已经通过代工合作商富士康和纬创资通在印度生产至少四款 iPhone 13 机型。据报道，苹果也正在考虑在印度生产 iPhone 14 系列。

今年早些时候，由于 COVID-19 疫情病例激增，上海等城市采取封锁措施，全球供应链遭遇部分中断。

IT之家获悉，谷歌公司将于 10 月 6 日在美国举行活动发布新款 Pixel 手机型号及其首款 Pixel Watch 智能手表。