甲骨文 Oracle 第一财季营收 114.45 亿美元，净利润同比下降 37%

北京时间 9 月 13 日消息，甲骨文今天发布了该公司的 2023 财年第一财季财报。报告显示，甲骨文第一财季总营收为 114.45 亿美元（约 794.28 亿元人民币），与上年同期的 97.28 亿美元相比增长 18%，不计入汇率变动的影响为同比增长 23%；净利润为 15.48 亿美元（约 107.43 亿元人民币），与上年同期的 24.57 亿美元相比下降 37%，不计入汇率变动的影响为同比下降 29%；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 28.28 亿美元，与上年同期的 29.44 亿美元相比下降 4%，不计入汇率变动的影响为同比增长 4%。

甲骨文第一财季营收基本符合华尔街分析师预期，但调整后每股收益未达预期。财报发布后，甲骨文盘后股价上涨逾 1%。

第一财季业绩：

业绩概要：

在截至 8 月 31 日的这一财季，甲骨文的净利润为 15.48 亿美元，与上年同期的 24.57 亿美元相比下降 37%，不计入汇率变动的影响为同比下降 29%；净利润率为 14%，相比之下上年同期为 25%；每股摊薄收益为 0.56 美元，与上年同期的 0.86 美元相比下降 34%，不计入汇率变动的影响为同比下降 26%。

2023 财年第一财季，不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），甲骨文的调整后净利润为 28.28 亿美元，与上年同期的 29.44 亿美元相比下降 4%，不计入汇率变动的影响为同比增长 4%；调整后每股收益为 1.03 美元，与上年同期的 1.03 美元相比持平，不计入汇率变动的影响为同比增长 8%，但这一业绩未能达到华尔街分析师此前预期。据金融市场数据信息及基础设施提供商 Refinitiv 提供的数据显示，分析师此前平均预期甲骨文第一财季调整后每股收益将达 1.07 美元。

甲骨文第一财季总营收为 114.45 亿美元，与上年同期的 97.28 亿美元相比增长 18%，不计入汇率变动的影响为同比增长 23%，这一业绩基本符合分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，19 名分析师此前平均预期甲骨文第一财季营收将达 114.6 亿美元。

甲骨文第一财季运营利润为 26.23 亿美元，与上年同期的 34.27 亿美元相比下降 23%，不计入汇率变动的影响为同比下降 17%；运营利润率为 23%，相比之下上年同期为 35%。不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），甲骨文第一财季调整后运营利润为 44.77 亿美元，与上年同期的 43.34 亿美元相比增长 3%，不计入汇率变动的影响为同比增长 10%；调整后运营利润率为 39%，相比之下上年同期为 45%。

运营支出：

甲骨文第一财季总运营支出为 88.22 亿美元，与上年同期的 63.01 亿美元相比增长 40%，不计入汇率变动的影响为同比增长 45%；在营收中所占比例为 77%，相比之下上年同期所占比例为 65%。其中：

-云服务和授权支持支出为 17.35 亿美元，与上年同期的 12.14 亿美元相比增长 43%，不计入汇率变动的影响为同比增长 48%；在营收中所占比例为 15%，相比之下上年同期所占比例为 13%。

-硬件支出为 2.49 亿美元，与上年同期的 2.45 亿美元相比增长 2%，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%；在营收中所占比例为 2%，与上年同期所占比例相比持平。

-服务支出为 10.53 亿美元，与上年同期的 6.44 亿美元相比增长 63%，不计入汇率变动的影响为同比增长 72%；在营收中所占比例为 9%，相比之下上年同期所占比例为 7%。

-销售和营销支出为 21.77 亿美元，与上年同期的 18.54 亿美元相比增长 17%，不计入汇率变动的影响为同比增长 23%；在营收中所占比例为 19%，与上年同期所占比例相比持平。

-研发支出为 20.93 亿美元，与上年同期的 16.84 亿美元相比增长 24%，不计入汇率变动的影响为同比增长 27%；在营收中所占比例为 19%，相比之下上年同期所占比例为 18%。

-总务和行政支出为 4.11 亿美元，与上年同期的 2.98 亿美元相比增长 38%，不计入汇率变动的影响为同比增长 42%；在营收中所占比例为 4%，相比之下上年同期所占比例为 3%。

-无形资产摊销支出为 9.19 亿美元，与上年同期的 3.03 亿美元相比增长 203%，不计入汇率变动的影响为同比增长 204%；在营收中所占比例为 8%，相比之下上年同期所占比例为 3%。

-并购相关及其他支出为 4100 万美元，与上年同期的 2100 万美元相比增长 106%，不计入汇率变动的影响为同比增长 110%；在营收中所占比例约为 0%，与上年同期所占比例相比持平。

-重组支出为 1.44 亿美元，与上年同期的 3800 万美元相比增长 276%，不计入汇率变动的影响为同比增长 310%；在营收中所占比例为 %，相比之下上年同期所占比例约为 0%。

各部门业绩：

甲骨文第一财季云服务和授权支持业务营收为 84.17 亿美元，与上年同期的 73.71 亿美元相比增长 14%，不计入汇率变动的影响为同比增长 20%；在总营收中所占比例为 73%，相比之下上年同期所占比例为 76%。

甲骨文第一财季云授权和现场授权业务营收为 9.04 亿美元，与上年同期的 8.13 亿美元相比增长 11%，不计入汇率变动的影响为同比增长 19%；在总营收中所占比例为 8%，相比之下上年同期所占比例同样为 8%。

甲骨文第一财季硬件业务营收为 7.63 亿美元，与上年同期的 7.63 亿美元相比持平，不计入汇率变动的影响为同比增长 5%；在总营收中所占比例为 7%，相比之下上年同期所占比例为 8%。

甲骨文第一财季服务业务营收为 13.61 亿美元，与上年同期的 7.81 亿美元相比增长 74%，不计入汇率变动的影响为同比增长 84%；在总营收中所占比例为 12%，相比之下上年同期所占比例为 8%。

截至第一财季末，甲骨文的短期递延营收为 105 亿美元。在过去 12 个月时间里，甲骨文的运营现金流为 105 亿美元。

派发股息：

甲骨文今天宣布，公司董事会计划按每股 0.32 美元的价格向普通股股东支付季度现金股息，这笔股息将于 2022 年 10 月 25 日向截至 2022 年 10 月 12 日营业时间结束为止的在册股东发放。

高管点评：

甲骨文 CEO 萨弗拉・卡兹（Safra Catz）表示：“在第一财季里，不计入汇率变动的影响，公司总营收增长了 23%，较我们此前给出的业绩指引高出 2 亿美元。即使不计入（甲骨文此前收购的医疗信息公司）Cerner 的业绩，在甲骨文快速增长的应用和基础设施云业务的推动下，不计入汇率变动影响的总营收也增长了 8%，这两项云业务目前占我们总营收的 30% 以上。随着我们的云业务在整体业务中占据的比例越来越大，我们预计不计入汇率变动影响的有机营收增长率将达到两位数，而每股收益也将相应增长。Cerner 还将对未来几个季度的营收和每股收益增长产生积极的影响，因为我们将这项业务完全整合到甲骨文中，并从由此产生的成本效益中受益。这是我们拥有 Cerner 的第一个财季，而这项业务刚刚实现了历史上最好的季度营收。我们预计，随着我们开发一套全新的医疗保健云服务，Cerner 在未来几个季度将有更好的表现。”

业绩展望：

甲骨文预计，2023 财年第二财季该公司的调整后每股收益将达 1.16 美元到 1.20 美元之间，营收的同比增长率将达 15% 到 17% 之间，均未达到分析师预期。据金融市场数据信息及基础设施提供商 Refinitiv 提供的数据显示，分析师平均预期甲骨文 2023 财年第二财季的调整后每股收益将达 1.27 美元，营收将达 121.7 亿美元，相当于同比增长近 18%。

卡茨表示，汇率变动将在第二财季中给该公司的营收带来 5% 到 6% 的负面影响，并导致其每股收益受到最多 7 美分的负面影响。

股价反应：

当日，甲骨文股价在纳斯达克常规交易中上涨 1.17 美元，报收于 77.08 美元，涨幅为 1.54%。在随后截至美国东部时间周一晚上 6 点 11 分（北京时间周二凌晨 6 点 11 分）的盘后交易中，甲骨文股价再度上涨 0.97 美元，至 78.05 美元，涨幅为 1.26%。过去 52 周，甲骨文的最高价为 106.34 美元，最低价为 63.76 美元。