不买不行？Twitter 多数股东投票支持将公司出售给马斯克

北京时间 9 月 13 日早间消息，据报道，知情人士透露，Twitter 多数股东投票支持这家社交网络公司作价 440 亿美元出售给世界首富埃隆・马斯克（Elon Musk）。

知情人士表示，股东对该交易进行投票的截止日期是当地时间本周二，但已经有足够的投资者在周一晚间之前完成投票，所以已经可以得出确定的结果。

目前，Twitter 和马斯克的代表尚未对此置评。

马斯克之前通知 Twitter，他不会继续推进这笔收购交易，原因是 Twitter 在垃圾帐号问题上对其形成误导，而且没有将该公司与一位高管达成的付款协议告知马斯克。

马斯克对 Twitter 的收购报价是每股 54.20 美元，该协议签署于今年 4 月。由于 Twitter 目前的股价在 41 美元左右，所以这一价格在当下的环境中显得很贵。正因如此，外界普遍预计 Twitter 股东会在股市下跌后选择支持该交易。

Twitter 周一早些时候表示，该公司向一位告密者支付费用一事并未违反与马斯克达成的收购协议。在此之前，这位世界首富希望以此作为取消该交易的又一个借口。

Twitter 律师认为，马斯克取消交易的借口是“无效且错误的”。

马斯克的律师上周表示，Twitter 在向告密者佩特・扎特克（Peiter Zatko）及其律师支付 775 万美元之前，没有征得马斯克的同意，此举违反了收购协议。该协议对 Twitter 支付此类款项的时间做出了限制。

扎特克曾经担任 Twitter 安全主管，今年 1 月被辞退。他上月指控这家社交网络错误地宣称其拥有坚实的安全计划，并在防御黑客和虚假帐号问题上发表误导性声明。

这位告密者将于周二出席美国参议院司法委员会的听证会，阐述相关指控。

Wedbush 证券分析师在研报中说：“由于马斯克现在获准将扎特科的指控包含在他在特拉华官司的证词中，所以华尔街会密切关注明天的听证会。”

此外，Twitter 诉马斯克一案定于 10 月 17 日在特拉华衡平法院开庭。

马斯克的律师尚未对此置评。