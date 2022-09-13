英特尔下调自动驾驶汽车公司 Mobileye 的 IPO 估值，从 500 亿美元降至 300 亿美元

9 月 13 日消息，据知情人士透露，面对更广泛的股市暴跌，英特尔正下调对旗下自动驾驶子公司 Mobileye 首次公开募股 (IPO) 的预期。如果情况没有改善，英特尔可能会将上市计划推迟到明年。

知情人士表示，英特尔预计此次 IPO 对 Mobileye 的估值将为 300 亿美元（约 2082 亿元人民币），低于最初的预期。按照最初的计划，英特尔希望 Mobileye 在 2022 年中期上市，潜在估值超过 500 亿美元（约 3470 亿元人民币）。

英特尔首席执行官帕特・基辛格（Pat Gelsinger）正试图通过剥离部分股份来利用这项于 2017 年收购的业务。Mobileye 生产摄像头和支持辅助驾驶功能的芯片，在汽车行业朝着全自动汽车的方向发展之际，该公司被视为宝贵的资产。但英特尔正面临芯片股熊市和 IPO 数量不足的局面，这使得完成这次售股变得更加困难。

知情人士表示，如果芯片股反弹，Mobileye 仍有可能在 2022 年完成上市。否则，该计划将被推迟到明年。Mobileye 和英特尔的代表都拒绝就此置评。

如果 Mobileye 能成功上市，可能会帮助打破芯片相关资产等待上市时犹豫不决的僵局。软银集团试图在明年初推动旗下芯片设计公司 Arm 上市。为数据中心制造处理器的初创公司安培计算也在计划进行首次公开募股。

对于英特尔首席执行官基辛格来说，Mobileye 成功进行 IPO 将有助于证明其扭亏为盈的计划正在结出硕果。英特尔受到销售额和收益下滑的影响，市场份额也被 AMD 等竞争对手抢走。基辛格已经概述了一项雄心勃勃的支出计划，以重建英特尔的制造能力，进入新业务，进而恢复其技术领先地位。

英特尔在去年 12 月表示，Mobileye 完成上市后，该公司仍将是大股东。基辛格称，大部分收益将由英特尔保留，但 Mobileye 将公开资产负债表，使其能够推动扩张计划。

自被英特尔斥资约 150 亿美元收购以来，Mobileye 的表现始终很棒，其增长速度也一直快于其母公司，后者今年的收入降幅可能高达 16%。在第二季度，Mobileye 的营收达到 4.6 亿美元，同比增长 41%。这帮助该公司的营业收入增长了 43%，达到 1.9 亿美元。

在最新消息公布后，英特尔股价周一下跌 1.1%，至 31.1 美元，跌至日内低点。不过在收盘时，该股重新恢复了涨势。英特尔股价今年已经累计下跌了 39%，比芯片股的整体表现还要糟糕，费城股市半导体指数在 2022 年下跌了 31%。