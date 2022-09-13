谷歌高空气球项目起死回生，这次它要用激光提供 1000 倍网速

北京时间 9 月 13 日消息，谷歌公司曾经尝试利用高空气球项目 Loon 为偏远地区提供互联网，但是由于未能找到可行的商业模式，该项目在去年关闭。

不过，与之相关的技术已被剥离到了一家创业公司手中，这家公司放弃了漂浮平台的想法，而是利用激光和云技术为偏远地区提供互联网。

▲ 谷歌曾经的高空气球项目

这个公司名为 Aalyria，它继承了谷歌的高空气球互联网技术。尽管谷歌母公司 Alphabet 持有该公司的少数股份，但它不再是 Alphabet 的直接子公司。

目前，Aalyria 公司规模很小，只有 26 人。虽然它有权使用谷歌的技术，但开发和测试很酷的技术和真正能够在现实世界中使用它是有区别的，这是谷歌自己在肯尼亚的高空气球试点商业服务中发现的教训。不过，这个想法显然已经引发了足够的有趣，吸引了包括美国国防部在内的一些投资者。Aalyria 称，它已获得了美国国防部创新部门的 870 万美元商业合同。

Aalyria 有两个业务重点：一个是激光通信系统 Tightbeam，它使用光束在基站和端点之间传输数据；另一个是基于云计算的软件 Spacetime，它负责处理不断变化的连接。Spacetime 最初的作用是预测 Loon 气球如何移动，并保持它们之间的紧密联系。现在，它的工作是预测 Tightbeam 基站 (可以是地面的，也可以是基于卫星的) 何时必须断开与移动物体 (如飞机或船只) 的连接。

Tightbeam 旨在实现与光纤非常相似的数据传输方式，将光束从一点传送到另一点。只是，它通过空气而不是通过物理连接传输，这显然使它更灵活，尤其是在长距离传输时。Aalyria 声称，该系统的传输速度惊人：“比目前可用的任何系统都要快 100-1000 倍”。Aalyria 表示，它可以在数百英里内以每秒 1.6Tb (terabits) 的速度发送数据，这将比目前使用的类似技术快大约 1000 倍。

Aalyria 目前正在销售其软件，并计划在明年销售 Tightbeam 硬件。从理论上讲，这两者可以一起工作，也可以单独工作。Spacetime 不仅仅局限于基于激光的系统。