环保和民生之间：美国加州恳求民众限制用电

一方面是日益频繁的极端天气推高民众用电需求，电网不堪重负；另一方面是环保压力推动政府淘汰燃油车和天然气，加剧未来用电需求。在民生与环保之间，加州政府面临着两难处境。

▼ 限电警告

极端高温肆虐加州

上周二下午五点多，苹果 iPhone 发布会的前一天。我正忙着编辑下午录制的视频和准备第二天的发布会，放在一边的手机突然响起了急促而尖锐的警报。

这种警报声并不算罕见，通常儿童或是老人走失或遭受绑架的时候，美国警方都会向周边居民的手机号发送此类警告，请求民众提供相关线索帮助寻找，这又被称为 Amber Alert（儿童）或是 Silver Alert（老人）。

但我拿起手机的时候，却发现这次是完全不同的警报。“现在请节省能源，保护公众健康和安全。极端高温正在耗尽加州电网。除非你采取行动，否则可能会停电。只要健康允许，关掉或者减少非必要用电直到晚上 9 点钟。”这种节电警告又被称为 Flex Alert，这还是第一次在硅谷使用。

上周二那天，南湾气温高达 43 度，创下了硅谷最高气温记录。下午去苹果总部拍摄视频，走出汽车的那一刻，就像是走进了炎热又干燥的沙漠一般。炙热的阳光照射在头上，没多久就能感受到头皮传来火烧般的感觉。

不只是硅谷，从洛杉矶到萨克拉门托，整个加州上周都笼罩在极端高温之中，至少有 10 多个城市创下了历史最高温纪录。上周二，洛杉矶气温达到了 44.4 度，加州州府萨克拉门托的气温达到了 46.7 度，打破了 1925 年的历史最高温纪录。加州北部的小城 Ukiah 气温更是达到了 47.2 度。

在极端高温肆虐影响下，加州已经提前进入了山火高峰季节。目前还在燃烧的大规模山火就有 14 起，超过 4000 多名消防队员正在全力扑火，而每天还在不断爆发新火情，单是周日一天全州就报告了 45 起新火灾。无法否认的是，加州正越来越频繁遭遇极端气候的侵袭，正如全球诸多地区。

▲ 极端高温带来山火爆发

恳请民众限制用电

极端高温也推高了居民用电需求，让加州本就孱弱的电力系统不堪重负。加州州长纽森（Gavin Newsom）上周宣布加州进入紧急状态，要求发电企业加大供电量，同时恳求民众减少用电需求，避免出现 2020 年 8 月的拉闸限电局面。

就在加州政府推送手机警告前的前一天，加州已经有多个城市在 40 度的气温下被迫停电数小时，其中就包括了硅谷的圣何塞。圣何塞市不得不紧急开放几个社区活动中心，供市民作为紧急避暑场所。周二晚间，加州电网负载峰值已经高达 5.2 万兆瓦，超过了 2006 年创下的 5 万兆瓦的此前纪录。

这就是上周二硅谷首次通过手机提醒呼吁居民限电的背景。从北加州的硅谷到中央谷地再到南加州的圣巴巴拉，数以百万计的加州居民都收到了这一限电警告。加州最大的公用事业公司 PG&E 更是表示，一旦电网不堪重负，可能会有 52 万居民面临停电影响。

负责发送警告的加州能源服务办公室表示，他们是根据各地区的气温、人口密度以及空调使用量来决定是否发送省电警告的。而气温较为凉爽的旧金山居民就没有收到类似警告，这里居民家里夏天根本不需要空调。

收到通知的居民被要求将空调温度设在 26 度以上，在下午 3 点至晚上 10 点间，关闭所有非必要电器和照明。除了政府发送警告，Nest 等智能温度计也开始提醒用户，在用电高峰时期尽量减少中央空调的使用时间，或是调高空调温度。

负责监控加州电网运营的非盈利机构 ISO 表示，在政府发送省电警告之前，他们已经发布了三级警报，准备开始通知各地区轮流拉闸限电，但得益于加州居民对节电警告的及时反应，使得电网得以恢复备转容量，把加州从大规模断电的边缘拉了回来。从成效来看，加州政府此次推送省电警告还是取得了实际成效；警告发送 20-30 分钟之后，加州的电网负载就下降了大约 2000 兆瓦。

幸运的是，这一波极端高温只在加州肆虐了一个多星期，已经在上周末逐渐退去。加州也勉强渡过了这一轮高温停电危机。就在上周五，加州州长纽森紧急签署了一系列高温法案，包括建立美国首个极端高温预警和分级系统，创建高温危害综合评估制度，意在做好准备应对未来的极端高温天气。

然而，这些高温应对法案并不能化解加州的电力危机。作为美国经济最为发达的州，加州却从未摆脱过电力危机。几乎每一次极端天气来袭，加州居民都会笼罩在停电的阴影之下。上一次拉闸限电是在 2020 年 8 月，当时有数十万加州居民被迫在 40 度的高温天气面临停电。

▲ 加州最后一座核电站

最后一座核电站

实际上，电力危机已经是困扰加州二十多年的老问题，甚至还引发过加州政局动荡。因为不断拉闸停电和电价持续飙升，民怨沸腾的加州民众在 2003 年公投罢免了前州长戴维斯（Gray Davis），动作巨星施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）才得以成功当选加州州长。

为什么作为美国经济最发达的州，加州的电力供应却如此孱弱？作为美国最富裕也是最自由化的州，加州政府的能源政策一直在民生与环保之间维系着脆弱的平衡。而电力系统则承受着沉重压力。

加州土地面积 41 万平方公里，在美国排名第三；拥有 4200 万人口，在美国高居第一；GDP 占美国总量 15%，可算全球第五大经济体。但是加州接近 90% 的人口都居住在几大都市区，包括大洛杉矶地区、旧金山湾区、圣地亚哥地区和萨克拉门托地区；这些都市区也是美国人口最为稠密的地区，有着最大的用电需求。

目前加州超过半数的电力供应来自于天然气发电，14% 来自于水电，11% 来自于太阳能和风能等可再生能源，核能所占比重不到 9%，剩余部分来自外州采购。确切的说，加州目前就剩下最后一座核电站，还因为运营许可与环保问题，面临着关闭危机。

核能在加州的命运，也随着政府的政策而不断摇摆。七十年代的共和党政府将核能视为可再生能源的重要补充，在加州批准兴建了四座核电站。但七十年代末的民主党州长布朗（Jerry Brown）上台之后，又因为环保的原因限制核电，否决了新核电站的规划。

在随后的几十年时间，虽然加州不断遭受电力危机，民众一次次对拉闸限电怨恨不满，但加州并没有发展核电来寻求新电力供应。加州仅存的四座核电站却一个又一个关闭，只剩下了最后一座。

DIablo Canyon 核电站位于南加州的 San Luis Obispo，就在太平洋岸边。因为紧邻地震带以及核废料的处理问题，这座已经投入运营 37 年历史的核电站一直饱受争议，原定在 2025 年运营许可到期之后关闭。

虽然环保人士一直呼吁关闭核电站，但关闭核电站之后的发电缺口怎么办？这座核电站虽然饱受非议，但仍供应着 300 万民众的用电需求。加州政府无法找到新的电力供应来源，也没有为这座核电站找到更好更安全的搬迁地址。

就在本月初，加州民主党政府顶着环保机构的巨大压力，决定将 Diablo Caynon 核电站的运营许可延长到 2030 年。虽然加州政府同时为核电站继续运营设置了诸多环保整顿要求，但这一决定依然让为数众多要求关闭核电站的环保机构大感失望。

▲ 环保机构要求彻底淘汰化石燃料

电力需求飙升七成

过去十多年时间，加州一直引领着美国的气候政策，但环保计划也承受着来自民生需求的压力。今年 6 月，加州政府旗下的空气资源署（CARB）提出了削减温室气体排放规划，计划在 2030 年实现温室气体排放比 1990 年减少 40%，在 2045 年将化石燃料使用削减 91%，实现完全碳中和。

然而，即便是这样雄心勃勃的目标，依然无法让环保人士感到满意。在加州政府公布规划之后，73 个环保机构联名致函加州州长，批评加州政府淘汰化石燃料的步伐太慢，而且过于依赖技术手段捕捉与消除碳排放。

2018 年官方数据显示，加州 30% 的温室气体排放来自于交通工具。为了实现温室气体排放削减目标，加州政府已经在去年出台计划，在 2035 年全面禁止新的燃油车销售，到 2030 年实现零排放车辆保有量达到 750 万部。加州每年的新车销售量约在 190 万部左右。

但是全面淘汰燃油车，转向电动车，也会带来另一个问题 — 加州目前孱弱的电力系统根本无法保证如此多电动车的充电需求。按照加州政府 2035 年全面禁售新燃油车的目标，加州未来需要将电车保有量提升 30 多倍。目前加州轿车、卡车、客车和摩托车总保有量超过了 3000 万辆。

另一方面，在大力推动电动车销售之外，加州政府还打算逐步淘汰天然气，尤其是居民生活使用的天然气。按照加州政府数据，加州大约 10% 的温室气体排放来自于民众使用的天然气。根据加州政府空气资源署的规划，2023 年加州所有新建建筑都将实现完全电气化，厨房、暖炉和热水器需求将全部改用电能。

在加州政府出台规定之前，旧金山和伯克利等城市去年就已经率先行动，禁止新建房屋连接天然气管道（餐馆除外）。但按照加州政府的环保规划，如果要彻底替代民众家庭的天然气使用，加州居民的用电量也将提升六倍，因为加州 86% 的家庭都在使用天然气取暖做饭。

然而，彻底禁用天然气会导致加州孱弱的电力系统更加不堪重负。加州大学洛杉矶分校（UCLA）环境与持续性学院的一份研究显示，住房电气化改造可能会加剧加州的电力峰值负载，加大家庭的能源成本。而彻底禁用天然气可能只会对减少温室气体排放带来有限的影响。

根据加州政府的官方预计，如果 2045 年碳中和计划实现，加州的电力消耗量将暴涨 70%。没有了燃油车，淘汰了天然气，核电前景暗淡，加州 4000 万民众和企业的能源与发电将完全来自于清洁能源。而现在，水力、太阳能、风能等清洁能源占加州能源结构的比重只有三分之一。

或许是意识到理想与现实的差距，加州空气资源署又不得不承认：他们担心可再生能源新建发电量无法满足需求，为了保障居民正常的生活用电，有必要在 2045 年之前额外增加 10 千兆瓦的天然气发电装机容量。这一“开倒车”的建议同样受到了环保机构的批评。

或许，未来每一次高温来袭，加州居民都会收到限制用电的警告。