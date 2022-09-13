亚马逊烫手职位：全球员工健康和安全负责人下月将离职

北京时间 9 月 13 日早间消息，据报道，美国电商巨头亚马逊负责工作场所健康和安全的一把手麦道佳（Heather MacDougall）将在下个月离开公司。

证实离职

2019 年，麦道佳女士离开了“全美职业安全和健康审核委员会”（政府机构），加盟亚马逊。本周一，亚马逊负责日常运营的一把手费顿 (John Felton）给全体员工发出了备忘录，告知麦道佳将在 10 月 7 日离开亚马逊。

费顿表示，在过去三年多时间里，麦道佳作为管理层的一名重要成员，参与公司建设，但是她现在决定寻求亚马逊之外的职业机会，“我想感谢她作出的诸多贡献，并且祝她职业旅程的下一段一帆风顺。”

亚马逊公司发言人也对新闻界证实了麦道佳的离职消息。

面临批评

在过去几年的一个非常时期，麦道佳负责亚马逊全球 150 多万名员工的健康和劳动安全。2020 年初，新冠疫情开始在全球传播，许多企业和办公场所开始关闭，不过由于消费者网上购物需求急剧攀升，亚马逊的物流仓库和快递员继续工作。

然而，亚马逊许多员工也对本公司的新冠疫情应对措施提出了批评，认为没有充分保护员工们的健康安全。另外，由于仓库系统工伤率过高，亚马逊也面临来自各方的审核调查。

过去，亚马逊员工、美国劳工团体以及国会议员多次抨击亚马逊，称把业务运转速度放在员工安全之上，这导致员工工伤率普遍高于同行。最近，亚马逊在美国的物流仓库掀起了加入工会的浪潮，一个重要原因就是员工的劳工安全并未获得足够重视。

任期表现

对于外界有关劳动场所不安全的说法，亚马逊也曾进行过反驳。据报道，在麦道佳任期下，亚马逊制定了宏大的目标，准备大幅降低工伤率，其中包括在 2025 年，将“可记录工伤率”（美国劳工部职业安全卫生管理局制定的一个工伤指标，涵盖了受伤和疾病）减少一半。去年，亚马逊在公司价值观中增加了一条，要成为“全世界最佳雇主”，但是实际上，亚马逊内部的劳资纠纷是在继续恶化当中。

在加盟亚马逊之前，麦道佳担任了全美职业安全和健康审核委员会的两任负责人。这个委员会属于联邦政府序列，负责审核美国公司工作场所的健康和安全条件，解决美国雇主和劳工部之间的纠纷。

在亚马逊任职期间，麦道佳和美国的一些劳动安全组织建立了联系，希望能够洗刷亚马逊的公众形象。去年 6 月，亚马逊和“全美安全理事会”签署了一个协议，要减少亚马逊仓库工人中出现的扭伤、工作高压力等不正常现象。

接替者

在麦道佳离职后，亚马逊负责全球特殊商品交付的副总裁甘斯特（Becky Gansert）将接替麦道佳的职务，负责全球员工健康和安全。

未来，甘斯特还将同时负责亚马逊的一些学习和开发团队，这些团队的内部使命，是提升亚马逊仓库工人和快递员的日常工作体验。

亚马逊高管费顿在备忘录中表示，生产安全和员工们的工作体验都是亚马逊工作的重中之重，这两方面之间关系密切，甘斯特有独特的资历，将带领亚马逊在这两方面创造进步。