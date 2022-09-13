华为 P50 Pro 更换昆仑玻璃服务上线：799 元，耐摔度提升 10 倍

IT之家 9 月 13 日消息，9 月 6 日华为 Mate50 系列发布，延续了 Mate 系列设计美学、全球首款支持北斗卫星通信消息、首发超变光 XMAGE 影像系统、首发 HarmonyOS 3.0 系统，不仅如此，华为 Mate50 系列还搭载首个获得业内瑞士 SGS 五星抗跌耐摔权威认证的十倍耐摔的昆仑玻璃。

IT之家了解到，在 Mate50 系列发布上，华为还表示 Mate 系列 / P 系列的旧手机也能付费更换昆仑玻璃。现据华为官网显示，目前 P50 Pro 更换昆仑玻璃服务已经上线，升级价格为 799 元（含人工费），比普通曲面屏贵了 270 元。

据官方介绍，昆仑玻璃经过 24 小时高温纳米晶体生长，1600 度高温铂贵金属熔炼、108 道微晶原材及面板加工工序而成。昆仑玻璃获得业内首个瑞士 SGS 五星抗跌耐摔权威认证，整机耐摔性能提升至十倍。

据悉，昆仑玻璃含有高强度纳米晶体，是一类微晶玻璃。微晶玻璃材料近两年非常火热，是指加有晶核剂（或不加晶核剂）的特定组成的基础玻璃，在一定温度制度下进行晶化热处理，在玻璃内均匀地析出大量的微小晶体，形成致密的微晶相和玻璃相的多相复合体，比普通二强玻璃耐摔，是目前市场上最耐摔的手机屏幕玻璃。已经搭载微晶玻璃的手机主要有 iPhone12、iPhone13、华为 P50 Pro，荣耀 Magic3 等型号。

从供应链了解到，2021 年华为 P50 Pro 搭载的透明纳米微晶玻璃由重庆鑫景供应，耐摔性能提升至五倍。2022 年华为 Mate50 系列应用的昆仑玻璃仍由重庆鑫景供应，整机耐摔性能提升至十倍。