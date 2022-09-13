消息称华为明年的 5G 机型已经确定，麒麟芯片将在三年内回归

IT之家 9 月 13 日消息，9 月 6 日，华为发布了华为 Mate 50 系列手机及诸多新品。其中，华为 Mate 50、Mate 50 Pro 系列搭载超光变 XMAGE 影像，超可靠昆仑玻璃，并预装鸿蒙 HarmonyOS 3.0 系统。虽然华为 Mate 50 系列全系皆为 4G 手机，但近日有消息称，华为明年的 5G 机型已经确定。

据微博博主 @厂长是关同学 今日透露，华为明年的 5G 机型已经确定，虽然该博主没有透露具体是哪款机型，但这意味着华为明年将会推出 5G 手机。该博主还表示，明年下半年华为在芯片方面会有一些惊喜，也会有 5G 解决方式。在该条微博的评论区，有网友询问该博主，麒麟芯片能否在三年内回归。对此，该博主表示，高端的麒麟芯片暂不清楚，但单纯说麒麟芯片的话，“用不上三年”。

IT之家了解到，目前，华为 Mate 50 系列、P50 Pro 等 4G 手机往往通过 5G 手机壳实现 5G 功能。其中，华为 P50 Pro 的 5G 手机壳通过在壳中内嵌 eSIM 芯片与 5G modem，成功实现手机网络 4G 升级为 5G。官方配置数据显示，“5G 通信壳”重量约为 52g，厚度约 3.2mm，搭配浅灰颜色与皮革材质。