华为 P50 Pocket new 折叠屏售价曝光：256GB 版本 4999 元，512GB 版本 6999 元

IT之家 9 月 13 日消息，此前型号为 BAL-AL80 的手机被认为是华为 P50 Pocket 竖向折叠屏手机衍生产品，通过了 3C 认证，支持 40W 快充。近期这款华为 P50 Pocket new 折叠屏新型号手机通过工信部认证，预计采用拼色设计。该机将搭载骁龙 778G 4G 芯片。

现在，华为 P50 Pocket new 折叠屏海报图片曝光，连重要的价格也泄露了。

微博博主 @旺仔百事通 爆料称，华为 P50 Pocket new 宣传 slogan 为灵越万物，拥有曜石黑和晶钻白配色，256GB 版本 4999 元，512GB 版本 6999 元。华为 P50 Pocket new 配备 XMAGE 超光变影像，采用灵越极点 120Hz OLED 屏幕，搭载 HarmonyOS 3。

在华为 Mate 50 系列发布会上，华为表示，经过数年积累，通过构筑“光、机、电、算”四大技术底座，形成自成体系的移动影像技术，推出了移动影像品牌华为影像 XMAGE，形成自成一派的影像风格。华为影像 XMAGE 包括真实感（自然画面，所见即所得）、沁润感（忠于明暗，强化光感）、通透感（细节清晰，层次分明）、呼吸感（主体突出，虚实有度）。捕获色彩，感知明暗，跨越空间，定格瞬间。

今年 7 月份，华为发布了 P50 Pocket 手机天青蓝、云锦白配色，高亮玻璃与亲肤素皮拼接设计，一面光感一面质感。

IT之家了解到，华为 P50 Pocket 是一款可折叠手机，于去年 12 月份发布，采用万象双环设计，上下叠放镜头模组及圆形外屏。采用 6.9 英寸柔性屏、21:9 屏幕比例、2790x1188 分辨率、120Hz 刷新率、P3 全局色彩管理。搭载全新一代水滴铰链，屏幕平整度提升 28%。

核心配置上，当代华为 P50 Pocket 搭载骁龙 888 4G 处理器，内置 4000mAh 电池，支持最大 10V / 4A 华为超级快充。

华为 P50 Pocket 搭载超光谱超级影像单元，由 10 通道多光谱传感器、闪光灯、超光谱补光灯、激光对焦传感器、4000 万像素原色摄像头、1300 万像素超广角摄像头和 3200 万像素超光谱摄像头组成。