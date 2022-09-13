今天一早，全球元宇宙龙头 Meta 的新款 VR 头显 Quest Pro 爆料信息集中涌出，已有多位开发者已经抢先拿到了这款重磅新品。伴随着此前创维 VR、玩出梦想等多家公司推出的轻薄款 VR 头显新品，VR 头显新品已经进入了集中的爆发阶段。

在近期热闹非凡的 VR 圈里，新玩家的涌入让人们感受到行业的活力，但与此同时，我们也发现一些重要玩家们逐渐隐去了身影，比如说，曾经被誉为“国内 VR 希望”的小米。

前不久，PICO 连着招纳了两位曾参与到小米 VR 项目团队的主要负责人：小米原设计总监南迪尔和小米项目主要负责人马杰思，进一步增添了自己在 VR 领域的团队实力。

这也让人们关注到，曾经在国内 VR 圈风头十足的小米 VR 已经很久没有出现在大众面前。就连近期热门话题“元宇宙”，小米也很少出来讲述他们在元宇宙领域的布局，小米 VR 仿佛在行业内“消失”了。

这不禁让人好奇，作为布局 VR 领域最早的科技巨头之一，小米 VR 团队怎么了？国内手机厂商们为何在“元宇宙”的喧嚣中沉寂？他们又正在哪里悄悄着手布局？带着这些问题，我们试图一探小米 VR 团队的近况。

01. 小米 VR，已经“散”了？

曾经的小米 VR 团队成员如今可是各大 VR 公司重金招纳的人才。就连国内 VR 龙头企业 PICO 也在通过收购公司、挖墙角的方式吸纳小米 VR 团队的成员们。

7 月 22 日，小米原设计总监南迪尔加入字节跳动，此前他曾在人工智能、智能硬件、虚拟现实交互体验方面主导设计过千万级销量的产品。

而在前一个月，字节跳动还收购北京波粒子科技有限公司，将小米曾经 VR 项目的主要负责人马杰思和其 50 名员工招入麾下，PICO VR 社交团队再添一位大将。

资料显示，马杰思曾先后在格灵深瞳和 HTC 等公司工作过，他曾加⼊了 HTC 公司旗下的 VIVE 团队，担任 VR ⾏业应⽤负责⼈的职务。

关注过小米 VR 的人应该有印象，小米曾在 2018 年凭借着一款 Oculus Go VR 一体机在国内 VR 行业引起了较大的关注度。当时这款产品的项目主要负责人之一就是马杰思。

▲ 前小米 VR 团队核心成员之一马杰思

2019 年，在接受媒体提问，“大家对小米的 VR 一体机抱有很大的期望，希望通过小米的强渠道能力，能够把这款产品真正带到 C 端，把整个市场带起来。小米内部对于外界的期待，会有怎样的想法？”

马杰思回答道：“玩命地干。”

当他正以一种全力的姿态投入到 VR 产业，正当大家以为小米即将带动国内 VR 行业向前发展时，小米 VR 团队却突然传出来解散传闻。

据当时外媒 The Ghost Howls 报道，小米解雇了整个 Mi VR / Oculus Go 开发团队，其中包括 12 名原本负责维护和发展该平台的员⼯。随后不久，马杰思也在离开了小米 VR 团队，创办了北京波粒子科技有限公司。

当时，业内有关小米 VR 团队解散的分析有多种，其中，部分行业人士告诉智东西，小米 VR 一体机的销量是重要的影响因素之一。有消息称，小米 VR 一体机的总发货量大约在 25 万台左右，远低于小米当时的“百万级”预期。

尽管小米曾向媒体表示，小米 VR 团队解散为不实消息，但是随后三年左右的时间里，小米 VR 团队确实再无新品推出，Oculus Go 也下架了小米商城，近两年再也没有任何关于小米 VR 新品的任何动向。在近期“元宇宙”、“下一代互联网”等喧嚣中，小米已经很少就此发言，小米 VR 就此沉寂。

02. 是潜心研发还是中途夭折 小米 VR 怎么了？

2015 年，雷军手拿黑白 VR 头显的照片在业内流传。他曾在世界互联网大会等多个场合表示对 VR 头显行业看好。

▲ 雷军正在询问 VR 头显设备相关信息

2016 年，雷军曾在接受新华网采访时说：“在一些极客人群和垂直应用领域，VR 技术已经是方兴未艾，预计在未来 2-3 年时间里，将会迎来爆发式的增长。但 VR 技术的普遍应用还需要 5-10 年时间。”

随后，首款小米 VR 眼镜正式版在北京邱德拔体育馆发布，轰动一时。

▲ 小米 VR 眼镜发布现场

在后续几年里，小米陆续推出了小米 VR 眼镜 Play2、Oculus Go 小米 VR 一体机等硬件。对于 Oculus Go 小米 VR 一体机，雷军评价这款产品为“挺高大上的“、“戴上去很酷”。

2018 年底，小米曾在其公众号发布一篇文章《我们为什么要做 VR》的文章，文章中提到：当雷军知道小米探索实验室要研发 VR 设备时，曾提到“你们要做好至少熬 5 年的准备”。并且，小米认为在硬件层面，VR 还会经历至少两次智能手机级别的重新定义。

▲ 小米《我们为什么要做 VR》（节选）

小米 VR 团队还讨论了在内容、支付、社交等多个领域有待解决的问题，并试图逐一攻克。由此看来，小米 VR 团队确实有心在 VR 赛道做出一番事业。

但行业的变化总是变化莫测的。摆在人们眼前的是小米 VR 自从 Oculus Go 之后再无推出新品，小米 VR 团队疑似解散的传闻。小米 VR 究竟是没有熬到行业爆发期就夭折了，还是正在五年计划中潜心酝酿着大招？我们暂且尚不得而知。

2020 年 7 月 3 日，小米为何突然下架其 VR 一体机？这可能和当时的市场环境有关。

在 VR 热潮之后，诸多的硬件产品没有合适场景可以应用。因此，当时 VR 头显的发展空间非常有限，从而限制了整个市场的出货量。

除此之外，当时 Oculus Go 的双眼分辨率仅为 2560×1440，在显示效果上，相比现在的 Oculus Quest 2 分辨率 3664*1920 要略差一些，影响用户的体验。并且，对于一些佩戴眼镜用户来说，难以正常使用。

▲ Oculus Go VR 头显

同时，那时的 VR 设备在内容上的玩法比较单一，难有大规模的场景应用，也难以满足用户的需求。

反观，此前小米在选择切入智能手表、智能音箱赛道的时机来看，小米在供应链较为成熟的时候，更能够打出产品优势。因此，在市场规模较小、产品形态还暂不成熟的时候，选择暂时退出该赛道也是多数手机厂商的做法。

如果你细心观察就能发现，国产手机四大龙头“华米 OV”中，除了小米，华为、OPPO、vivo，在过去三年里都没有推出新一代的 VR 头显。当初手机厂商们高喊着面向未来的设备，已经成为他们闭口不谈的话题。

有意思的是，仅华为选择将其 3DOF 的 VR 眼镜升级为了 6DOF 版本，而 OPPO、小米均先后大力推动其在 AR 赛道上的布局。OPPO 从 2019 年起，已经连续三年在其未来科技大会上推出新一代的 AR 眼镜。小米也在去年年底发布其基于光波导技术的小米智能眼镜探索版，宣布将打造下一代计算平台。

VR 和 AR 两条赛道之间，似乎越来越多的手机厂商在 AR 领域布局更深，投资力度更大。

03. 等下一款小米 VR 头显面世 还要多久？

8 月 2 日，米家眼镜相机正式发布，并在半个月时间内完成了超过 1000 万元众筹额，该产品位列 2022 年小米生态链产品众筹款第一。

尽管小米一直没有在 VR / AR 领域推出新的设备，但是从近期的消息来看，小米正在密切关注 VR / AR 领域。

2021 年 11 月，小米相关负责人在回应公司对于元宇宙的布局时表示，小米关注元宇宙周边相关机会，已经进行了不少相关技术储备，在手机、视频、显示等方面都进行相关投入，进行过相关准备。

从投资领域来看，小米在 VR 内容以及供应链领域的投资布局不断。2021 年 10 月，当红齐天集团宣布完成数亿的 B 轮融资，由小米战投、建银国际领投，野草创投、老股东联想创投跟投。

▲ 当红齐天旗下 VR 品牌 So Real

随后，小米还投资了光学硬件的制造商至格科技，该公司的主营业务为致力于光学显示模组及衍射光栅的研发、生产和销售。

▲ 至格科技 AR 衍射光波导 TDDW40Plus

此前，小米还曾间接参与到大朋 VR 的投资中。2015 年，大朋 VR 曾宣布获得 1.8 亿元人民币融资。当时，迅雷在这笔投资后成为了大朋 VR 最大的机构投资股东，而小米则是迅雷的大股东。

但小米 VR 会很快回归吗？未必。

天眼查数据显示，自从 2015 年之后，小米科技有限责任公司没有任何有关 VR 领域的相关专利申请。

并且，从近期小米的动作来看，小米更看好 AR 眼镜的发展，并且提前在该方向探索，小米智能眼镜探索版也在研发中。因此，在 VR 设备产品形态还未稳定之前，小米可能将资源向 AR 领域倾斜。

如今，已经消失近三年的小米 VR，究竟是暂时性地退出 VR 市场，将研发资源向汽车、人形机器人领域倾斜，还是从市场、成本等多重分析后，从战略上选择放弃 VR 市场，倾力投入 AR 赛道，又或者是正在潜心研发，试图“五年计划”完成时，力压全场？我们期待小米给出自己的答案。

04. 结语：小米 VR，在等待良机？

在 2016 年-2017 年间，小米 VR 曾带领着不少人感受到虚拟世界的奇妙之处。有不少 VR 爱好者第一次接触 VR 都是 Oculus Go 小米 VR 一体机开始。你可能时不时还能在网络上看到小米 VR 的老用户在讨论，“我的小米 VR 头显还能用几年”、“小米 VR 头显可以玩 Steam 游戏吗？”之类的讨论。

但小米选择撤出 VR 赛道也在意料之中。当市场和供应链都尚不成熟时，硬件厂商们只能慢慢等待。小米如此，国内其他的手机厂商们也是如此，一直在等待各类技术瓶颈突破。

如今，国内 VR 行业正处于一个小高潮的阶段，VR 设备的销量也在逐步上升。小米会认为如今重返 VR 赛道的好时机吗？还是会继续等待 VR 产品爆发前夜的到来？我们静观其变。