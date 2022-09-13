扎克伯格把 PyTorch 捐了，已归入 Linux 基金会

最新消息，PyTorch 现在已经从 Meta“独立”出来了。

扎克伯格亲自宣布，PyTorch 基金会已新鲜成立，并归入 Linux 基金会旗下。

其管理委员会成员，包括 Meta、AMD、AWS、谷歌云、微软和英伟达。

Meta 表示：

PyTorch 成功背后的驱动力，是开源社区充满活力的持续增长。 成立基金会，将确保在今后许多年中，社区成员以透明和公开的方式作出决定。

为啥要成立 PyTorch 基金会？

核心就是两个字：中立。

这一点，在各方公告中均有强调。

Meta 的说法是，PyTorch 基金会会坚持四项原则：

保持开放 维护中立地位 保持公平 打造强大的技术形象

而其优先任务，则是确保 PyTorch 商业化和技术治理之间的相互独立。

Linux 基金会则进一步对 PyTorch“中立”的重要性进行了解释：

PyTorch 最初由 Meta 的 AI 团队孵化，现在已经发展成为一个由贡献者和用户组成的庞大社区。 在 AI / ML 领域，PyTorch 恰如一把瑞士军刀 ——AI / ML 社区中的大量技术都是基于 PyTorch 构建的。 截至 2022 年 8 月，PyTorch 已经和 Linux 内核、Kubernetes 等并列成为世界上增长最快的 5 个开源社区之一。从 2021 年 8 月到 2022 年 8 月，PyTorch 统计了超过 65000 次提交，有超过 2400 贡献者参与其中。 对于这样的关键技术基础平台而言，中立性和真正归属于社区的特性，将加速其增长，并使之更加成熟。 （PyTorch 基金会加入 Linux 基金会旗下，）将使社区成员相信，PyTorch 是可以永久依赖和信任的公共资源的一部分。

值得一提的是，有统计数据显示，现在在 NeurIPS、ICML 等等机器学习顶会中，有超过 80% 研究人员用的都是 PyTorch。

说到此番跟 PyTorch 双向奔赴的 Linux 基金会，它成立于 2000 年。

作为一个非营利性组织，成立之初，其目的是促进、保护和推动 Linux 的发展，通过财务、知识产权、基础设施、中大型活动、培训等为开源社区提供支持。

发展到现在，Linux 基金会覆盖的项目早已远超 Linux 自身范畴。

比如谷歌就在 2015 年，以联合成立云原生计算基金会（CNCF）的形式，将 Kubernetes 捐赠给了 Linux 基金会。

网友热议

用 Meta 自己的话说，PyTorch 这是“迈出了重要一步”。

网友们听闻消息，也纷纷赶来围观这场“火炬”（torch）传递。

不少网友表示，难得 Meta 传出来一个好消息。

毕竟 Meta 把 PyTorch 捐给了 Linux 基金会，就意味着 PyTorch 的知识产权真正转移到了开源社区手里。

这里面的区别还是很明显的：

此前的 Istio 网格服务就是一例。在谷歌将 Istio 捐给 CNCF 之前，出于对谷歌把控该项目的顾虑，Istio 一直未能像 Kubernetes 般占据市场主导地位。

还有吃瓜网友在给 Meta 点赞之余，不忘给到谷歌一个眼神：

我很好奇谷歌会不会在 TensorFlow 和 JAX 上效仿此事：)

好嘛，压力现在来到了谷歌这边

不过，Meta 此举也不是人人都买账的。传统的吐槽 Meta 环节里，网友依旧言辞犀利：

Meta 这么搞，无非是想让人们觉得 PyTorch 不是 Meta 的产品罢了。

那么你觉得，此番“技术中立”的表态，会对 PyTorch 的发展有何影响？

参考链接：

[1]https://ai.facebook.com/blog/pytorch-foundation/

[2]https://pytorch.org/foundation

[3]https://linuxfoundation.org/zh/blog/welcoming-pytorch-to-the-linux-foundation/