借反垄断诉讼窃密？Meta 要求 TikTok 等 100 多家公司提供机密数据

凤凰网科技讯 北京时间 9 月 13 日消息，脸书母公司 Meta 表示，为了抵御美国联邦政府发起的反垄断诉讼，它需要竞争对手泄露一些最机密的信息。

目前为止，Meta 已经向 132 家公司发出了传票，要求他们提供文件，包括抖音海外版 TikTok、Snap 和音频创业公司 Clubhouse，并警告称可能还会要求另外 100 家公司提供信息。这些传票遭遇了 Meta 竞争对手的一连串法律挑战，他们指控 Meta 以反垄断诉讼为借口，挖掘他们的机密数据。

法庭文件显示，Meta 要求获得的文件与竞争对手如何开展业务涉及的一些最重要和敏感因素有关，包括他们如何获取用户、扩大产品规模和从功能中赚钱。Meta 还希望获得竞争对手的营销和销售策略、质量指标、最大广告主的联系方式，以及从竞争对手那里吸引用户的细节等信息。

Meta 的这一信息搜索源于美国联邦贸易委员会 (FTC) 在 2020 年对该公司提起的反垄断诉讼。FTC 指控 Meta 在一定程度上是通过收购 Instagram 和 WhatsApp 垄断社交网络市场的。Meta 反驳了 FTC 的垄断指控，辩称社交网络市场在不断发展，TikTok 和 Clubhouse 等后起之秀就是重要例证。这场诉讼的审判最早也要到 2024 年才可能进行，但双方都在收集证据。

罗宾斯・卡普兰律师事务所的反垄断诉讼律师凯莉・勒纳 (Kellie Lerner) 没有参与 Meta 的诉讼，但她认为，Meta 的要求是在寻求获得“大量具有竞争性的敏感信息”。“有一家公司被指控存在反竞争行为，但现在它却在寻求获得非常具有竞争性的敏感信息。在我看来，他们试图通过发现获得的纯粹证据广度是不常见的。”她表示。

多家公司反对

Snap 是最强烈反对 Meta 传票的公司之一。该公司在法庭文件中表示，Meta 的要求“过于宽泛、是在滥用权利”。Snap 是 FTC 诉讼中的关键角色，也是 Meta 此前曾试图收购的一家公司。加州一名联邦法官将于周二决定，为了帮助 Meta 辩护 Snap 必须交出多少信息。

TikTok 也抱怨称，Meta 一直在寻求获得它的“最机密和高度敏感的商业信息”。此外，Pinterest、微软旗下领英和其他公司都对 Meta 的“高度侵入性”要求表示担忧，认为这些要求是在寻求获得他们“最具竞争性的敏感文件”。

TikTok 担心，Meta 的律师可能会无意中泄露可能被该公司利用的信息，因为该公司有抄袭竞争对手的功能和策略的历史。此前，Meta 在 Facebook 和 Instagram 上抄袭了阅后即焚应用 Snapchat 的“故事”功能和 TikTok 的短视频模式。Meta 目前正在考虑以模仿 TikTok 来改变用户的内容信息流。

对此，Meta 在提交给法院的文件中回应称，它需要竞争对手提供的信息来反驳 FTC 提出的它是垄断企业、没有面临竞争的说法。“为了帮助人们分享、联系、交流或仅仅是为了娱乐，Meta 与许多公司展开了激烈的竞争，”Meta 发言人克里斯托弗・斯格罗 (Christopher Sgro) 表示，“作为准备对 FTC 的诉讼进行辩护的合理步骤，我们已向与我们竞争的公司或我们认为拥有与 FTC 指控相关其他信息的公司发出了传票。”

Meta 传唤的其他公司还包括约会应用 Tinder 母公司 Match Group、推特、Reddit 和甲骨文。Meta 要求还不仅仅局限于美国社交网络服务，它还向聊天应用 Line、日本电子商务巨头乐天集团寻求信息。Line 是软银和 Naver Corp 联合拥有的公司，是日本、台湾地区和泰国最大即时通讯服务公司。乐天集团拥有在印度、乌克兰和俄罗斯流行的即时通讯应用 Viber。