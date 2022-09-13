这款 iOS 16 锁屏小组件 App 支持快速打开任何应用程序

IT之家 9 月 13 日消息，苹果今日发布了 iOS 16 正式版更新。日志显示，iOS 16 推出重新设计的锁定屏幕，全新自定方式和各种小组件，多彩信息，一览即得。将锁定屏幕和专注模式关联，并使用专注模式过滤条件过滤 App 中的干扰内容。“信息”迎来重磅更新，可编辑或撤回刚发送的信息。看图查询可从背景提取图像主体，并拷贝粘贴至“邮件”和“信息”等 App 中。iOS 16 还包含针对“邮件”、“地图”、“钱包”和“健康”等功能的更新。

现在一款新的 iOS 16 应用程序允许用户直接从他们的锁定屏幕打开选择的任何应用程序，而无需在 iPhone 中导航。

这款名为“Launchify”的应用程序允许用户配置一个或多个 iOS 16 锁屏小组件，这些小组件可以直接打开他们选择的任何应用程序。例如，用户可以创建小组件来快速打开消息、Twitter、电话或苹果地图、谷歌地图等。

IT之家获悉，虽然 iOS 16 包括重新设计的具有新自定义功能的锁定屏幕，但苹果不允许用户用自定义应用程序替换手电筒和相机应用程序快捷方式。但是，用户可以在锁定屏幕上自定义各种视觉元素，包括时间字体和颜色、具有深度效果的自定义壁纸等等。

Launchify 在 App Store 上免费提供，但具有应用内订阅功能，可启用更多高级功能，例如在锁定屏幕上添加多个应用快捷方式。