苹果承认将增加系统广告，年底前投放更多 App Store 广告位

IT之家 9 月 14 日消息，随着美国年底购物旺季的到来，各家科技公司也在广告业务上更加上心，苹果也准备在 App Store 内增加新的广告位以让开发者购买，也就是说年底前大家可能就会在应用商店中看到更多的广告。

当地时间周二，苹果向开发者发送消息，邀请他们参加线上会议，鼓励他们购买广告。邀请函显示，iOS App Store 中的新“广告位置”将在“这个假日季”及时出现。

此外，Mobile Dev Memo 的开发者和创始人 Eric Seufert 在他的 Twitter 上向大家展示了这份邀请函。IT之家也因此得以知悉，苹果的网络研讨会定于 9 月 21 日星期三举行，关于结果如何，届时将为大家带来更多报道。

实际上，今年早些时候，苹果就已经宣布将在 App Store 中增加新的广告位来扩大其广告业务。尽管当时还不清楚新广告位何时向开发者开放的细节，但看起来苹果已有准备在今年年底前将这一计划付诸行动。

对于消费者和品牌而言，应用程序比以往任何时候都更加重要。而且，随着苹果搜索广告的新机遇的到来，你可以在 App Store 中推广你的应用，在这个节日季吸引更多的用户。加入我们的网络研讨会，帮助你规划年终应用推广策略。我们期待见到您。

增加新广告位意味着苹果广告位数量将会大大增加。最近几年 App Store 的广告位只有两个，一个在搜索（Search）标签，还有一个在搜索结果页。

此举正值苹果投资增加服务收入之际。苹果指出，App Store 广告为开发者提供了推广应用的绝佳机会，同时也保护了用户的隐私。

不过，到底新提供的广告位会放在哪里？苹果没有明说，但 7 月曾有消息指出，苹果准备扩充菜单，在 Today 标签下增加一个广告位，Today 标签位于 App Store 首页；除此之外还会增加一个广告位，它位于 App 产品页，位于“你可能还喜欢”（You Might Also Like）之下。

苹果广告营收属于服务营收的一部分，2021 年苹果的服务营收已经超过 680 亿美元。美国银行分析师莫汉（Wamsi Mohan）认为，今年苹果来自 Apple Search Ads 的广告营收可能会达到 50 亿美元。此外，最近的研究显示，iOS App Tracking Transparency 功能导致应用内购价上涨了 40%，因为开发商从广告中损失了利润，所以只能是找用户补齐。