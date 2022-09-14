美股创两年最大跌幅：苹果、微软等六大科技公司市值一夜蒸发 5000 亿美元，中概股多数走低

IT之家 9 月 14 日消息，美国 8 月 CPI 数据显示美国通胀仍高位运行，令通胀见顶的市场预测破产，使投资者猜测美联储将采取更加激进的政策措施。

美东时间 9 月 13 日，美股周二收盘全线下跌，其中纳指创 2020 年 3 月中旬以来单日最大跌幅，标普 500 指数、道指均创 2020 年 6 月中旬以来最大单日跌幅。

截至收盘，道琼斯指数下跌 1276.37 点，跌幅达 3.94%，现报 31104.97 点；标普 500 指数下跌 177.72 点，跌幅 4.33%，报 3932.69 点；纳斯达克综合指数下跌 632.84 点，跌幅 5.16%，报 11633.57 点。

IT之家了解到，今日各路科技股普遍下跌，其中英伟达和 Meta 这种巨头跌超 9%，Netflix 跌超 7%，苹果跌超 6%，微软、谷歌跌超 5%，特斯拉跌超 4%。其中，苹果和微软均创下 2020 年 9 月以来最大单日跌幅。

简单盘点一下几大科技巨大的表现：

苹果市值蒸发 1541.1 亿美元，股价下跌 5.87%，创 2020 年 9 月以来最大跌幅。

微软市值蒸发 1093.3 亿美元，股价下跌 5.5%，创 2020 年 9 月以来最大跌幅。

谷歌母公司 Alphabet 市值蒸发 853.2 亿美元，股价下跌 5.9%，创 2020 年 3 月以来最大跌幅。

亚马逊市值蒸发 981.1 亿美元，股价下跌 7.06%，创 2022 年 5 月以来最大跌幅。

Meta 市值蒸发 425.5 亿美元，股价下跌 9.37%，创 2022 年 2 月以来最大跌幅。

英伟达市值蒸发 342.1 亿美元，股价下跌 9.47%，创 2020 年 3 月以来最大跌幅。

此外，周二热门中概股多数下跌，哔哩哔哩跌超 8%，京东跌超 7%，百度、腾讯音乐跌超 6%，阿里巴巴、富途控股、拼多多跌超 5%，每日优鲜、爱奇艺、微博、唯品会跌 4% 左右，知乎、满帮、趣店跌超 2%。理想汽车涨超 2%，蔚来涨近 1%，尚乘数科跌超 21%，金山云、智富融资跌超 14%，乐居跌超 13%，悦商集团、联拓生物、斗鱼、51Talk 跌超 10%，怪兽充电等跌超 9%，趣活、比特数字、陆金所控股等跌超 7%，雾芯科技、第九城市等跌超 6%，汽车之家、1 药网、名创优品、挚文集团、360 数科、叮咚买菜等跌超 5%。

当然，有跌自然也有涨，讯鸟软件涨近 28%，世纪互联涨超 20%，库客音乐涨超 13%，聚好商城、拓臻生物、蘑菇街涨超 11%。

值得一提的是，美国劳工部周二公布的数据显示，尽管汽油价格下降，8 月消费者价格指数仍环比上涨 0.1%，同比上涨 8.3%。剔除波动较大的食品和能源成分的核心 CPI 环比上涨 0.6%，同比上涨 6.3%，均高于预期。

据央视新闻，美国总统表示，总体而言，过去两个月美国的物价基本持平，这对美国家庭来说是个好消息。但是，美国降低通胀还需更多的时间和决心。

此外，美联储将在 9 月 20 日至 21 日召开下次货币政策会议。8 月 CPI 报告是会议前发布的最后一个重大数据，希望到时候数据会好看一些。