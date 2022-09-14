美国科技从业者抱怨薪资跟不上通胀涨幅：未来六个月不涨薪就跳槽

北京时间 9 月 14 日早间消息，据报道，美国和全球通货膨胀居高不下，许多科技业从业者抱怨称，他们的薪资已经跟不上通货膨胀的涨幅。美国科技公司面临来自员工的新压力，那就是批准员工们居家办公，降低生活成本。

Hired 机构是美国一家服务科技行业的招聘求职平台。该机构最近发布的一份报告显示，82% 的美国科技业员工居住在公司上班地点附近，在居家工作的从业者中，64.5% 的人表示薪资不够用，哪怕数据显示美国科技业的平均工资相比去年有所上涨（美国科技业平均薪资今年上涨了 3.2%，达到每年 15.9 万美元）。

美国这一轮严重的通货膨胀，堪称“一代人一遇”。作为应对措施，科技业从业者有更多的理由，要求雇主提供居家工作或是混合工作模式（即居家 + 办公室）。

据悉，从 2019 年 1 月到 2022 年 6 月，该机构一共调查了美国 2000 名科技业的从业者而 Hired 调查的几乎每一位科技从业者表示，如果未来六个月之内薪资没有获得预期的上涨，他们将会立刻跳槽寻找新岗位。

Hired 的首席执行官布雷南（Josh Brenner）表示，目前，美国科技求职者对于薪资水平、薪资涨幅和工作时间灵活性的要求处于高位，因此，科技公司有责任执行最佳的招聘政策，来吸引、招募、留住顶级人才。

据报道，和去年相比，美国居家工作岗位的年薪平均上涨了 3000 美元，在一些城市甚至超过了本地（非居家岗位）薪资，比如在芝加哥，居家岗位超出本地薪资 6.2%。不过，英国伦敦显得有些另类，本地办公室上班族的薪资比居家上班族高出了 3.6%。

如今，美国科技从业者正在逃离生活成本过高的地区，这使得科技中心之外的一些城市，工资出现了上涨。比如美国费城的薪资涨幅创造了历史新高，达到 11.9%，达拉斯的薪资涨幅则高达 11.3%。

对于美国两大科技中心城市来说，去年平均薪资出现下降，目前开始复苏。其中，加州旧金山湾区今年的平均年薪上涨了 3.7%，达到 17.4 万美元，这样的薪资水平是美国最高的，另外一个科技中心城市纽约市的薪资涨幅则是 4.8%。