比尔・盖茨前妻梅琳达：即便离婚，仍致力于共同管理基金会

北京时间 9 月 14 日消息，梅琳达・盖茨表示，尽管去年已经离婚，但她仍致力于同前夫比尔・盖茨共事，为他们名下的慈善基金会工作。

梅琳达・盖茨与比尔・盖茨

当地时间周二接受彭博社采访时，梅琳达・盖茨称即使经历了离婚和整个新冠大流行病，她仍然与微软联合创始人比尔・盖茨“在很长一段时间内有效合作”。此外，她表示盖茨基金会已经拥有了新的董事会。

“我们上周第一次与董事会成员亲自会面，我想他们都会告诉你的是，比尔和梅琳达仍致力于基金会的运转和有效合作”。梅琳达表示，她和前夫都希望董事会获得“良好的治理”，很高兴新董事会推动了他们的想法。“这只是时间问题…… 比尔和我已经不年轻了”。

这对相伴 27 年的夫妻宣布离婚之后，盖茨基金会去年 7 月宣布，如果他们决定不能再继续合作，那么梅琳达可以从联合主席职位上退下来。

根据法庭记录，比尔和梅琳达宣布他们于 2021 年 5 月分居，并于 8 月正式离婚。大约在同一时间，有报道称比尔盖茨工作场所行为不当，并与臭名昭著的金融家爱泼斯坦有联系。

今年 7 月中旬，比尔・盖茨在表示，尽管和梅琳达宣布离婚，但是他们将“永远一起”管理他们的基金会，“即使是在离婚的艰难时期，我们仍然能够在基金会开展建设性的工作”并“互相支持”。