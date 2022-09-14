特斯拉 4680 电池或于 2023 年第一季度在柏林超级工厂生产，计划每年满足 50 万辆电动汽车所需

IT之家 9 月 14 日消息，2020 年 9 月 23 日，特斯拉在电池日活动上正式发布了 4680 电池，并计划在今年正式投产。特斯拉表示，4680 电池的单体能量提高了 5 倍，整车续航里程可增加 16%，电力相比有极耳电池提升了 6 倍，功率输出提升了 6 倍。

据 TESLARATI 引援德国媒体 B.Z.报道，特斯拉上周日在德国格林海德（Grunheide ）展示了其 4680 电池技术，特斯拉表示，特斯拉正计划推出搭载 4680 电池的电动汽车，相比特斯拉目前使用的电池，4680 电池的制造速度更快，成本更低，并且更加环保。

报道称，德国柏林超级工厂正在进行内部建设，并计划在 2023 年第一季度开始生产 4680 电池。产量方面，柏林超级工厂每年最多可生产 50 万辆电动汽车，特斯拉计划生产出满足每年 50 万辆电动汽车所需的 4680 电池。

IT之家了解到，特斯拉 4680 电池采用了更大的电芯和新的干电极涂层技术，马斯克表示，4680 电池可节省约 86% 的成本，每 kWh 可降低 69% 的成本。今年 8 月，马斯克对股东表示，特斯拉预计在今年年底前实现 4680 电池的量产。但是，锂离子电池的共同发明者、2019 年诺贝尔奖得主斯坦・惠廷汉姆 (Stan Whittingham) 认为，马斯克对这项新技术的商业化时间框架过于乐观。