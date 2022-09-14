销量超出预期，三星再获约 2000 万块苹果 iPhone 14 系列面板订单

IT之家 9 月 14 日消息，9 月 8 日，苹果召开新品发布会，正式发布了 iPhone 14 系列手机，起售价 5999 元。在苹果首次开启 iPhone 14 系列新机预购后，由于购买新机的用户太多，苹果官网一度出现无法确认购买、网页崩溃等问题。目前，想要在官网购买苹果 iPhone 14 Pro，最少要等 1 个月，可见苹果 iPhone 14 系列销量之高。

据 SAMMOBILE 今日引援 THEELE 报道，苹果 iPhone 14 Pro 系列机型的销量已经超出苹果预期，目前正在向三星订购更多 LTPO OLED 面板。此前，三星预计生产 1.3 亿块用于 iPhone 的 OLED 面板，目前，这一数字已经涨为 1.49 亿块，这意味着三星又获得了约 2000 万块苹果 iPhone 14 系列面板订单。

为了满足苹果的需求，三星向昱能科技（AP Systems）、Philoptics 公司等上游供应商订购了更多制造 iPhone 面板的设备，并计划在位于越南的工厂制造 iPhone 面板。

据IT之家此前报道，过去三个月，苹果订购了超过 1500 万块 iPhone 14 系列面板。在整个 6 月至 8 月期间，三星成功完成了高达 82% 的 iPhone 14 系列面板订单。截止 8 月底，三星是唯一一家向苹果供货 iPhone 14 Pro Max 面板的供应商。