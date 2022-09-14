小米 Civi 2 现身：代号“Ziyi”，消息称延续前代轻薄设计

去年 9 月，小米推出了主打时尚自拍的小米 Civi 手机，凭借全新丝绒 AG 工艺、仅 6.98mm、166g 的轻薄机身，成为史上最好看小米手机，也获得了非常不错的用户评价。而在半年前，小米又带来了全新升级的小米 Civi 1S，在处理器、美颜以及续航上进行大幅升级，完美延续了小米最美手机的头衔。

而现在有最新消息，近日有数码博主透露，小米 Civi 2 也已经开始现身了。

据数码博主最新发布的信息显示，近日一款代号为“Ziyi”的小米机型现身网络，结合此前相关爆料，该机不出意外的话就是此前陆续得到曝光的小米 Civi 2。

据称，该机将搭载基于 Android 12 的 MIUI V13.0.1.0.SLLCNXM 系统，并表示目前已经打磨完毕，因此有开发者猜测该机最早有望在本月与大家见面。除此之外，此前有媒体透露，该机仍将延续上一代的轻薄特性，并且在工业设计上有望迎来新突破，值得期待。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 Civi 2 预计将采用一块 6.55 英寸 AMOLED 显示屏，支持 120Hz 刷新率，将搭载刚发布不久的骁龙 7 Gen1 芯片，该芯片基于三星 4nm 工艺制程打造，CPU 为 1 个主频 2.4GHz 的 A710 超大核、3 个 2.36GHz 的 A710 大核、4 个 1.8GHz 的 A510 小核。GPU 方面，骁龙 7 图形渲染速度相比骁龙 778G 提升了 20%。除此之外，该机将后置三摄相机模组，支持 67W 快充。

据悉，全新的小米 Civi 2 最早有望在本月底与大家见面，将延续上一代的轻薄特性，有望继续成为小米 2022 年的颜值担当。更多详细信息，我们拭目以待。