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华为儿童手表 4 Pro 健康码截图功能上线

2022/9/14 12:12:15 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 14 日消息，华为儿童手表 4 Pro 近日获推 11.1.0.129 (C00M07) 更新，带来了健康码截图功能。

家长只需要在华为儿童手表专用的“智能关怀”App 上，点击“健康码截图”，将相应图片上传至“健康码”、“核酸码”、“核酸检测记录”，再点击“聊天”发送，孩子即可在手表端快速查看这些图片。

IT之家了解到，华为儿童手表 4 Pro 还迎来多项优化改进，版本更新说明如下：

11.1.0.93(C00M04)-->11.1.0.129(C00M07)

本次更新聊天中新增了“健康码截图” (需通过智能关怀应用添加)，并预置了口袋故事、凯叔讲故事等应用，同时合入了安全补丁，推荐您进行更新。

【新增】

  • 1. 聊天新增多款动态表情包

  • 2. 新增积分红包功能，可通过聊天界面向好友或群聊发送积分红包

  • 3. 聊天中新增“健康码截图” (需通过智能关怀应用添加)，点击即可展示健康码

  • 4. 聊天新增投诉功能，长按聊天中的联系人或群组可进行投诉

  • 5. 新增口袋故事、凯叔讲故事、KaDa 故事和兜兜龙预置应用

【优化】

  • 1. 优化部分场景系统功耗及稳定性

  • 2. 提升部分场景的定位体验

  • 3. 合入安全补丁，增强设备系统安全

11.1.0.105(C00M05)-->11.1.0.129(C00M07)

本次更新聊天中新增了“健康码截图” (需通过智能关怀应用添加)，并预置了口袋故事、凯叔讲故事等应用，同时合入了安全补丁，推荐您进行更新。

【新增】

  • 1. 聊天中新增“健康码截图” (需通过智能关怀应用添加)，点击即可展示健康码

  • 2. 聊天新增投诉功能，长按聊天中的联系人或群组可进行投诉

  • 3. 新增口袋故事、凯叔讲故事、KaDa 故事和兜兜龙预置应用

【优化】

  • 1. 优化部分场景系统功耗及稳定性

  • 2. 合入安全补丁，增强设备系统安全

11.1.0.118(C00M06)-->11.1.0.129(C00M07)

本次更新聊天中新增了“健康码截图” (需通过智能关怀应用添加)，并预置了口袋故事、凯叔讲故事等应用，同时合入了安全补丁，推荐您进行更新。

【新增】

  • 1. 聊天中新增“健康码截图” (需通过智能关怀应用添加)，点击即可展示健康码

  • 2. 聊天新增投诉功能，长按聊天中的联系人或群组可进行投诉

  • 3. 新增口袋故事、凯叔讲故事、KaDa 故事和兜兜龙预置应用

【优化】

  • 1. 优化部分场景系统功耗

  • 2. 合入安全补丁，增强设备系统安全

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关键词：华为儿童手表 4 Pro健康码

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