细思极恐！网红拍照时凹了几次造型，这个 AI 都知道

当你在公共领域拍照时，你的一举一动都在 AI 的眼皮下？？？

没错，只要你把照片传到了网上，AI 就能利用无处不在的开放摄像头，找到你拍照的全过程录像。

虽然我们已逐渐习惯，大数据时代人人都没有真正的隐私，但这一软件的发明还是震到了许多网友。

有人看完表示这简直是“社死现场”，要立刻撤回自己发在网上的照片。

也有人直呼：这太可怕了，请立刻停止。

让我们赶紧来深入了解一下。

公共领域没有隐私

这个软件名叫“追随者（The Follower）”，开发者 Dries Depoorter 是一位知名的演说家、艺术家。

在“追随者”上，我们可以看到，一张精致的网红景点打卡照，背后可能是半个多小时的摆拍。

只要你身处公共领域，就躲不开“追随者”的追踪。

不过出人意料的是，这一软件背后的原理并不复杂，Depoorter 在自己的网站上是这样介绍的：

首先，他连续数周记录了一系列来自世界各地的开放式摄像头的监控画面。

这些摄像头往往都是面对公共空间拍摄，并且经常提供在线直播给任何人访问，其中就包括美国时代广场、芝加哥箭牌球场和爱尔兰都柏林的圣殿酒吧等地标性景点。

其次，它选取了从这些摄像头覆盖的位置发布的 Instagram 照片，并对照片里的主人公进行人脸识别，然后轻松地在监控中定位到了这些人拍摄照片的全过程。

全程没有使用什么高深的技术，用的也都是现成的软件，但由于此前没有人有过这个思路，“追随者”一经发布就引发了很大的争议。

绕不开的版权争议

尽管 Depoorter 在采访中表示自己做“追随者”这一软件，只是想展示新技术的危险，但很多人还是感受到了被冒犯。

在他发布的展示视频中出现的一对情侣 Renata Costa 和 Cleison 就很不爽，男方 Cleison 对 Depoorter 放话：

我希望你立即删除我的照片，未经许可使用个人形象是犯罪行为。

Cleison 还表示会联系自己的律师解决这一问题。

对此，Depoorter 解释道：

对我来说，我关注的更多是技术，而不是人。视频中出现了很多人，我并没有专注于某一个人。

另外，在问到为什么没有给视频中出现的人打码时，他表示“他们自己也在网上发布了照片。”

值得一提的是，Depoorter 最初上传在 YouTube 上的展示视频，目前已经被举报无法观看。

One More Thing

除了“追随者”这一软件，Dries Depoorter 其实还有过很多脑洞大开的发明。

此前，他曾因为开发过一款监督政客在开会时玩手机次数的软件“Flemish Scrollers”而走红。

软件通过机器学习算法，在政客们开会的直播视频中寻找手机，一旦检测到政客在玩手机，就会将这段视频发布到 Twitter、Instagram 账户上，并打上标签，礼貌地提醒“请保持专注”。

除此之外，他还发明过一款聊天软件“Die With Me”，是不是听名字就知道很刺激（doge）。

没错，这款软件只能在电量不足 5% 的情况下使用，大家一起“死”在掉线的路上。

怎么样？对于这些脑洞大开的发明，你怎么看？