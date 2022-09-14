特斯拉董事长：要在各大洲建立工厂，中国很重要

北京时间 9 月 14 日消息，特斯拉公司目前正聚焦中国市场，并打算进一步扩大在华生产。对此，特斯拉董事长罗宾・德霍姆 (Robyn Denholm) 表示，要实现到 2030 年每年生产 2000 万辆汽车的目标，特斯拉需要在各大洲都具备制造能力。

▲ 德霍姆

德霍姆周三在澳大利亚国家新闻俱乐部发表演讲后表示：“我们正在世界各地建厂。我们的观点是，世界正在转向电动汽车和锂离子电池，我们需要进入全球所有主要市场。”

继上海和加州工厂后，特斯拉最近也在德国柏林和美国得州开设了工厂。在进行了生产线升级并摆脱疫情对生产的影响后，特斯拉中国业务已经恢复全力生产。特斯拉在 8 月份交付了 76,965 辆中国制造版汽车，略低于 6 月份创纪录的 7,8906 辆。

德霍姆指出，在各个大洲生产汽车很重要，“因为当你建立一个长期供应链时，你希望汽车在交付给车主之前的运输距离尽可能地短，这包括船运和海运，因为所有这些过程都会增加二氧化碳的排放”。

根据特斯拉制定的目标是，到 2030 年时，该公司每年要生产 2000 万辆电动汽车，远高于 2021 年略低于 100 万辆的产量。仅靠上海工厂的生产线升级，特斯拉就把该厂的年产能翻了一番，达到大约 100 万辆。

谈到中国，德霍姆表示：“世界各地的市场都十分重要，因此在每个大洲拥有制造能力很重要。”

特斯拉在 2018 年进入中国市场，其特斯拉上海超级工厂在 2019 年 1 月动工，成为中国首个外商独资整车制造项目。上海工厂也以惊人的速度完成，使得中国成为特斯拉在美国以外的最重要市场。不过，特斯拉随后也遇到了一些安全事故，消费者维权的事情。