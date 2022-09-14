微软 Win11/10 UWP 应用现已支持 WebView2，基于 Chromium 而非 EdgeHTML

IT之家 9 月 14 日消息，微软宣布 WebView2 现已可用于 WinUI 2 桌面 Windows 应用 (UWP)。与基于 EdgeHTML 的原版 WebView 不同，WebView2 基于 Chromium 内核。

WebView2 允许 Windows 开发者将网页内容嵌入到 WinUI 2 UWP 应用中。相比之前基于 EdgeHTML 的 WebView，也就是老版 Edge 浏览器同款内核，基于 Chromium 的新版本可提供更好的兼容性、可持续性、支持和现代功能。

此外，由于 WebView2 是 Windows 11 和 Windows 10 的一部分，因此使用 WebView2 的开发者可以为客户提供“更轻”的应用。

最后，WebView2 最大的好处之一是该控件支持较老的 Windows 版本，而不仅仅是原来的 Windows 10 及以上。开发者可以使用 WebView2 为 Windows 7、8、10 和 11 构建应用。

IT之家了解到，微软 PowerApps 已首批内置了 WebView2，该应用允许开发者使用拖放元素创建用户界面，是一个低代码工具。

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