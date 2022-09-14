上海集成电路产业规模达 2500 亿元约占全国 25%，14nm 工艺实现规模量产

IT之家 9 月 14 日消息，中共上海市委外宣办今日举行了“奋进新征程 建功新时代”党委专题系列新闻发布会首场新闻发布会。

今日首场发布会以“强化高端产业引领，构建新型产业体系”为主题，上海市经济信息化工作党委副书记、市经济信息化委主任吴金城在会上发表讲话。

他表示，在过去十年里，上海电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品等重点产业加快出产值、出品种、出效应，实现集群化发展，2021 年六大重点产业工业总产值超过 2.87 万亿元。电子信息，推动新型显示、智能传感器、物联网等领域发展，提升核心环节技术水平和产品附加值，8K 超高清芯片、智能座舱、5G 通信模组等一批产品达到国际领先水平。

他透露，集成电路领域已经实现 14nm 工艺规模量产，90nm 光刻机、5nm 刻蚀机、12 英寸大硅片、国产 CPU、5G 芯片等实现突破.此外，全上海市集成电路产业规模达到 2500 亿元，约占全国总量 25%，吸引了全国 40% 的集成电路人才。

IT之家提醒，中芯国际第一代 FinFET 14nm 工艺早在 2019 年第四季度就完成了量产，第二代 FinFET N+1 工艺之前规划在 2021 年底实现规模量产，至今终于确认。当然，这里的 14nm 并非指代去美化产品。

根据中芯国际公布的信息，N＋1 工艺和现有的 14nm 工艺相比，性能提升了 20%，功耗降低了 57%，逻辑面积缩小了 63%，SoC 面积减少了 55%，接近台积电 8nm 工艺，之后的 N+2 工艺性能和成本都会更高一些。

此外，吴金城表示上海聚焦绿色低碳，聚焦能源清洁化、原料低碳化、材料功能化、过程高效化、终端电气化和资源循环化等“六化”趋势，推动“新技术、新工艺、新材料、新装备、新能源”五大领域发展，加快培育绿色企业、零碳示范工厂、绿色产业链，2025 年产业规模达到 5000 亿元。