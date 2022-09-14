海盗船推出两款机械键盘，配备独家 OPX 光轴

IT之家 9 月 14 日消息，美商海盗船今天宣布推出两款具有独家 CORSAIR OPX 光轴的新型光学机械键盘：K60 PRO TKL 和 K70 PRO OPX，采用金属拉丝工艺面板、音量滚轮、可拆卸大手托等。

实际上，海盗船在今年年初时就推出了黑色版的 K70 RGB PRO 机械游戏键盘，1499 元，而如今它又推出了搭载 OPX 光轴的银白色版 K70 PRO 机械游戏键盘。

据介绍，K60 PRO TKL 和 K70 PRO OPX 可提供 1.0 毫米的键程和令人难以置信的平滑线性运动，“是竞技游戏和流畅打字的理想选择”，单键保证可实现 1.5 亿次敲击。

除了 OPX 光轴外，K60 PRO TKL 还采用了紧凑设计，采用聚碳酸酯键帽，支持 RGB，几乎适用于任何桌面，采用可拆卸的 USB Type-C 线连接，并可以提供 8000Hz 回报率以实现峰值输入性能。

此外，它还拥有控制媒体、音量和板载功能的快捷健，可使用 CORSAIR iCUE 软件自定义 RGB，或者按键重映射、宏编程以及实现灯光同步。

K70 PRO OPX 跟之前的 K70 PRO 系列配置基本相同，配备 AXON 超线程处理器，速度比标准游戏键盘快 8 倍。

得益于 AXON 处理器和 8MB 板载存储，键盘可以存储多达 50 个组合配置文件。每个配置文件玩家都可存储 RGB 灯效和键盘按键的映射。

IT之家了解到，海盗船还宣布在海外推出白色版 K70 PRO MINI 无线键盘，采用 100% CHERRY MX 机械轴体，60% 外形。