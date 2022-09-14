贝索斯前妻捐赠两套豪宅：价值 5500 万美元，筹资建保障房

9 月 14 日消息，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）前妻麦肯齐・斯科特（Mackenzie Scott）刚刚捐赠了位于加州洛杉矶富人区的两栋豪宅。这两栋住宅总价值约为 5500 万美元，它们将被出售以帮助当地建设保障性住房筹集资金。

斯科特将两栋豪宅捐赠给了加州社区基金会 (CCF)，该组织致力于为洛杉矶的非营利组织提供善款。CCF 高级副总裁贾雷特・巴里奥斯（Jarrett Barrios）说，该组织打算出售这两套住房，将收入的 90% 用于资助保障性住房计划，另外 10% 的资金将用于移民融合计划。

巴里奥斯补充说：“洛杉矶对保障性住房的迫切需求与我们正在经历的无家可归危机有关，而解决这个问题的良方就是增加住房。斯科特的礼物将确保我们在建造保障性住房和支持租户方面的年度支出大幅增加。”

斯科特目前的净资产约为 382 亿美元，他在 2007 年与前夫贝索斯以 2440 万美元买下了其捐赠的一套房子。10 年后，他们以 1290 万美元的价格在附近买下了的第二套房子。据悉，这两套房子加起来有 11 间卧室、13 间浴室，还配有游泳池和网球场。

今年 3 月，斯科特披露称，其在过去九个月里捐赠了近 40 亿美元善款，其中包括向 CCF 捐赠 2000 万美元，以建立洛杉矶艺术捐赠基金。该基金会的网站上写道，其将向洛杉矶的中小型艺术组织发放赠款。

巴里奥斯说，出售这些豪宅并将其变成可用资金需要很长时间。CCF 需要营销和出售这些房屋，然后才能决定哪些组织将从收益中获得年度赠款。他补充说，该组织的最终目标是为洛杉矶的低收入人群建造保障性住房，并为帮助租户获取信息和申请租赁援助计划的住房司法项目提供资金。

CCF 的营销和公关总监保拉・瓦莱・卡斯塔尼翁（Paula Valle Castañon）表示，何时出售斯科特捐赠的住宅在很大程度上取决于南加州的房地产市场情况。她说，受雇的房地产经纪人还不确定这些房屋需要多长时间才能售出。

卡斯塔尼翁称：“我们非常感谢斯科特对我们的信任，她的支持将使 CCF 迅速扩大在社区的影响力。同时，我们也感到万分荣幸，因为她认为我们的团队能力出众，有可能在短期内售出两套价值数千万美元的住宅。”