iPhone 14 / Pro 系列新品在韩国大涨价，苹果回应“因韩元对美元汇率上涨”

IT之家 9 月 14 日消息，在 9 月“超前瞻”（Far Out）发布会上，苹果发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，保留了 iPhone 13 的大部分设计 —— 包括用于手机自拍相机和 Face ID 传感器的刘海凹槽。苹果还推出了 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的颜色选项等。

据韩国苹果官网显示，苹果新发布的 iPhone 14 系列机型售价较此前相比最高上调 33 万韩元（约合人民币 1650 元），因此韩国社交媒体中不断出现关于去外国购买或通过代购购买 iPhone 的文章。苹果方面表示，美国地区新品定价与前一代产品相同，但由于韩元对美元汇率上涨，韩国地区售价大幅上涨。

IT之家获悉，苹果官网显示，韩国地区 iPhone 14 售价 1250000 韩元（约 6275 元人民币）起，iPhone 14 Plus 售价 1350000 韩元（约 6777 元人民币）起。 iPhone 14 Pro 售价 1550000 韩元（约 7781 元人民币）起，iPhone 14 Pro Max 售价 1750000 韩元（约 8785 元人民币）起。

iPhone 14 系列较 iPhone 13 同机型上涨 160000 韩元（约 803.2 元人民币）。iPhone 14 Pro 较前一代上调 200000 韩元（约 1004 元人民币），而 iPhone 14 Pro Max 作为苹果最高端手机较前一代价格上涨 260000 韩元（约 1305.2 元人民币）。而且 iPhone14 Pro Max 1TB 型号售价高达 2500000 韩元（约 12550 元人民币）。

与去年机型相比，日本和韩国消费者今年将不得不为最新款 iPhone 支付相对更多费用，因为这两个国家的货币对美元都大幅贬值。

据苹果网站，日本地区 iPhone 14 系列售价 119800 日元。比一年前发布 iPhone 13 价格高出约 21%。相比之下，报告称，尽管通胀处于历史高位，但 iPhone 14 在美国价格仍为 799 美元，与去年的型号相同。另外中国地区 iPhone 14 系列起售价也维持和去年持平，5999 元起。

苹果全球其他的多个市场提高了 iPhone14 系列售价。比如，英国 iPhone 13 起售价 779 英镑，iPhone 14 起售价 849 英镑（约 6825.96 元人民币）；澳大利亚 iPhone 13 起售价 1349 澳元，iPhone 14 起售价 1399 澳元（约 6555.67 元人民币）；日本 iPhone 13 起售价 98800 日元，iPhone 14 起售价 119800 日元（约 5786.34 元人民币）；德国 iPhone 13 起售价 899 欧元，iPhone 14 起售价 999 欧元（约 6963.03 元人民币）。

《苹果 iPhone 14 / Pro 系列在全球多个市场涨价，中国美国版起售价保持不变》