iQOO Neo 7 手机快充规格曝光：200W 超级闪充将下放中端系列

7 月 19 日，iQOO 举行新品发布会，正式推出了全新的 iQOO 10 系列手机，包含 iQOO 10 和 iQOO 10 Pro 两款，其中后者不仅搭载了骁龙 8 + 旗舰处理器和自研芯片 V1+，还全球首发了 200W 超快闪充，高速模式下至快 10 分钟充至 100%。而现在有最新消息，近日有数码博主透露，这一旗舰级快充规格有望下放到此前不久开始得到曝光的 iQOO Neo7 上。

据数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，iQOO 旗下最顶尖的 200W 超级闪充技术即将下放至 iQOO 的中端系列，并配上了 200W 超级闪充充电头。而结合此前相关爆料，iQOO 将在近期推出的一款中端新机 ——iQOO Neo7，这也就是说，该机很可能成为同档位首款搭载 200W 超级闪充技术的机型。不过对此也有网友表示怀疑：该中端机型的 200W 超级闪充可能是阉割版，至于阉割的程度尚不得而知。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 iQOO Neo7 将搭载联发科旗舰级处理器天玑 9000+，这是联发科迄今为止最强悍的手机 Soc，对标高通骁龙 8+，同样基于台积电 4nm 工艺制程打造，采用 1 颗超大核 Cortex-X2 + 三颗 2.85GHz Cortex-A710 核心 + 四颗 Cortex-A510 核心的架构，其中超大核 Cortex-X2 主频提升至 3.2GHz，GPU 为 Arm Mali-G710 MC10，CPU 性能提升 5%、GPU 性能提升 10%。除此之外，该机还将采用 FHD+120Hz 护眼电竞直屏，后置 50MP IMX766v 大底主摄，作为一款中端机型来说整体表现还是非常不错的，“就是上得有点晚”。

据悉，全新的 iQOO Neo7 将会在 12 月份之前发布，考虑到前作 iQOO Neo 6 手机 2799 元起的首发价，iQOO Neo7 的定价预计也会在 3000 元以内。更多详细信息，我们拭目以待。