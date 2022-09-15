特斯拉向冰岛所有电动汽车开放超级充电网络

IT之家 9 月 15 日消息，作为试点项目的一部分，特斯拉在冰岛向非特斯拉电动汽车开放了第一批超级充电站。目前特斯拉在冰岛的超级充电网络覆盖了整个岛屿。

当然，特斯拉还没有将该项目扩展到北美等地区，因为特斯拉在北美需要一个新型适配器，这样非特斯拉电动汽车才能在超级充电器网络上充电。

IT之家曾报道，2021 年 11 月，特斯拉在荷兰的 10 个超级充电站运行了一项试点计划 ，允许非特斯拉电动汽车车主使用特斯拉充电桩进行充电。

今年 1 月，特斯拉宣布将扩大到挪威和法国的更多地区。一个月后，该项目扩展到荷兰所有的超级充电站。几周后，特斯拉再次扩大了试点项目，这一次包括英国、西班牙、瑞典、比利时和奥地利的一些超级充电站。

今年 5 月，这家汽车制造商将西班牙和英国加入了该计划。随后，特斯拉再次将该项目扩展到丹麦、芬兰、德国、卢森堡和瑞士。一个月后，特斯拉向大多数欧洲国家开放了试点项目。

此前宣布新的试点项目时，特斯拉表示它将慢慢扩大该项目，以更广泛地测试，既包括新加入该网络的非特斯拉电动汽车车主，也包括在特斯拉充电站体验到更多流量的现有特斯拉车主。

今天，特斯拉宣布将把非特斯拉电动汽车的超级充电试点项目扩大到冰岛的大多数超级充电站。