美股周三：热门中概股多数下跌，尚乘数科暴涨逾 300%

美国时间周三，美股收盘主要股指全线小幅上涨，科技股涨幅领先。原因是数据显示，美国批发商品和服务成本连续第二个月下降。

道琼斯指数收于 31135.09 点，上涨 30.12 点，涨幅 0.10%；标准普尔 500 指数收于 3946.01 点，涨幅 0.34%；纳斯达克指数收于 11719.68 点，涨幅 0.74%。

大型科技股普遍上涨，奈飞涨幅超过 2%，亚马逊涨幅超过 1%，仅 Meta 下跌，且跌幅超过 1%。

芯片龙头股多数上涨，高通涨幅超过 2%，台积电、阿斯麦和博通等涨幅超过 1%；英伟达、英特尔和美光下跌，跌幅不超过 1%。

电动汽车股涨跌不一，特斯拉上涨 3.59%，Rivian 上涨 3.46%，法拉第未来上涨 1.91%；蔚来下跌 0.14%，小鹏下跌 0.74%，理想下跌 0.49%。

中概电商龙头股多数下跌，阿里巴巴下跌 0.61%，京东下跌 0.05%；拼多多上涨 3.02%。

其他热门中概股多数下跌，其中百度下跌 1.93%，汽车之家下跌 1.23%，知乎下跌 0.80%，BOSS 直聘下跌 0.27%，哔哩哔哩下跌 0.16%，尚乘数科上涨 311.78%，携程上涨 1.93%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的主要中概股表现如下：

在美股三大指数遭遇两年多来最糟糕的一天后，投资者很难找到市场的立足点。

美国劳工部发布的数据显示，美国衡量批发商品和服务成本的 8 月份生产者价格指数（PPI）环比下降 0.1%，主要是受汽油价格下跌的影响。这一下降与经济学家的预测一致。尽管如此，核心 PPI（剔除波动较大的食品和能源成分）在 8 月份环比上升了 0.2%。

美国 8 月份 PPI 的同比涨幅从前一个月的 9.8% 放缓至 8.7%，核心 PPI 的同比涨幅也从前一个月的 5.8% 降至 5.6%。

而周二公布的数据显示，美国 8 月份消费者价格指数（CPI）环比上涨 0.1%，同比涨幅降至 8.3%，此前预期环比下降 0.1%，同比涨幅为 8%。核心 CPI 涨幅也超过了预期。这对一直希望美国高通胀放缓的投资者来说是一个打击。

美国 Bel Air 投资咨询公司董事长托德・摩根（Todd Morgan）表示：“在我看来，那些数据似乎表明，所有人都错误地认为通胀在上月已经见顶。我认为，你会看到人们削减股票头寸，或因害怕离开市场。”

由于担心通胀居高不下，可能迫使美联储在更长时间内维持激进的货币紧缩政策，投资者开始抛售股票。一些人预测，美联储下周可能将基准利率最多提高 1%。